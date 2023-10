Schlamm, Können und 500 Teilnehmer

Fast 500 Teilnehmer sind beim Allgäu-Enduro-Race des MSC Amtzell am Start gewesen. Im Kieswerk Grenis gab es zwei Tage lang viel Action, Sport und Unterhaltung.

Reichlich Niederschlag in den Tagen vor der Veranstaltung, welche unter anderem auch zur Rennserie und Punktewertung des ADAC CC Enduro Cups Süd zählt, verwandelte die circa 6,5 Kilometer lange Hindernisstrecke in eine Herausforderung für Mensch und Maschine.

Bei trockenen Witterungsverhältnissen, aber stets noch sehr nassen und tiefen Strecken- und Bodenbedingungen, fiel um 11 Uhr der Startschuss. Ein offenes Rennen, welches im Zweierteam im fliegenden Wechsel oder als Einzelfahrer jeweils in der Gesamtdauer von vier Stunden zu fahren ist.

Kurz nach dem Le-Mans-Start drängelten sich die insgesamt circa 250 Fahrer Schulter an Schulter und kämpften um die besten Positionen. Die teils schmale und sehr anspruchsvolle Strecke verlangte sowie den Hobby- als auch den Profifahrern ihr ganzes Können ab ‐ zäher Schlamm, tiefe Spurrillen, Felsen, Kies und Sand, zudem viele Sprünge sowie schwierige und steile Auf- und Abfahrten zehrten recht zügig an den körperlichen Kräften vieler. Unter diesen sehr anspruchsvollen Bedingungen kam das Team um Tim Kühner und Maxi Schenk am besten zurecht.

Nach 22 Runden und einer Gesamtfahrzeit von vier Stunden, einer Minute und 38 Sekunden fuhr das Team des MSC Amtzell ins Ziel und belegte mit dieser Leistung Platz eins in seiner Klasse sowie in der Gesamtwertung.

Thomas Heinzelmann vom MSC Frickenhausen belegte mit 18 Runden und einer Gesamtfahrzeit von vier Stunden und sechs Sekunden den ersten Platz in der Vier-Stunden-Einzelfahrerwertung. Zusätzlich zum Vier-Stunden-Allgäu-Enduro-Race fielen am späten Samstagnachmittag noch zwei weitere Startschüsse: zu dem beim Publikum ebenfalls hoch im Kurs stehenden Gaudi-Mofa- und Moped-Race sowie zum Rasenmäher-Traktoren-Rennen.

Bereits am frühen Sonntagmorgen gingen die ersten Fahrer für das Punkte-Einzelrennen zum Zwei-Stunden-ADAC-CC-Enduro-Cup auf den zum Vortag etwas abgeänderten Rundkurs. Die wiederum anhaltenden guten Wetterbedingungen verhalfen der Strecke weiter abzutrocknen, was den Fahrern im Laufe des Sonntags zu idealen Streckenbedingungen verhalf.

In der Damenwertung EC4 konnte Samantha Buhmann vom MSC Amtzell auf ihrem Heimkurs abermals ihr Können durch einen deutlichen Vorsprung und finalen Sieg unter Beweis stellen. Vermutlich ein weiterer und wichtiger Schritt der Amtzellerin zu mehr Selbstvertrauen, um so auch bei ihrem nächsten großen Vorhaben, dem FIM International Six Days of Enduro (Sechstagefahrt) 2023 im November in San Juan, Argentinien, für das deutsche Enduroteam möglichst erfolgreich abzuschneiden.

Ebenso konnte Maxi Schek (MSC Amtzell) seine anhaltende Erfolgsserie in der German-Cross-Country-Meisterschaft in der Klasse XC Big Bike, auch in Amtzell mit einem Sieg in der Zwei-Zylinder-Klasse untermauern.

„Alles in allem eine absolut gelungene und nachahmungswürdige Sportveranstaltung für Jung und Alt“, resümierten die Zuschauer, Teilnehmer und Verantwortlichen des MSC Amtzell (Lukas Piehl, Stefan Staudacher und Klaus Schmehl). „Wir sind sehr zufrieden und ziehen für diese Veranstaltung eine mehr als positive Bilanz“, sagte MSC-Vorstand Klaus Schmehl. „Nach dem Event, ist vor dem Event“, fügte der Vorstand des MSC Amtzell noch hinzu: Bei einem großen Verein mit drei Abteilungen (Enduro, Trial und Mountainbike) befände man sich gegenwärtig bereits wieder in der Planung für zukünftige Veranstaltungen. Deshalb bedankte sich Schmehl auch bei allen Unterstützern und Helfern.