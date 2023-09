Samantha Buhmann steht in Italien auf dem Podium

Beim neunten und zehnten Lauf der italienischen Enduromeisterschaft in Boario Terme hat Samantha Buhmann vom MSC Amtzell den dritten Platz belegt.

Es war laut Mitteilung nicht wie bei den üblichen Rennen der Meisterschaft. Es gab dieses Mal kaum Etappen, sondern hauptsächlich nur Prüfungen ‐ fünf Stück pro Runde. Samantha Buhmann wurde bei den beiden Läufen in Italien von ihrem Vater als Betreuer begleitet. Sie machte sich eigentlich wenig Hoffnungen auf das Podium, da die italienische Konkurrenz sehr stark war. Am Freitagabend wurde einer der Tests als Prolog ausgeführt. Am Samstag galt es, fünf Runden, also 25 Tests, zu bewältigen. Dies bedeutete sieben Stunden auf dem Motorrad, wobei über 1:45 Stunden Prüfungszeit waren. Ein anspruchsvoller Endurotest schlängelte sich durch den Wald, mit knackigen Auffahrten, dann standen zwei Crosstests auf dem Programm. „Die Extremtests waren knifflig und brauchten einiges an Geschick und Kraft, um sie zu bewältigen“, teilt Buhmann mit. Am Sonntag gab es nochmals vier Runden.

Buhmann fuhr an beiden Tagen auf einen starken dritten Platz. „Es war ein echter Kampf, die Prüfungen waren alles andere als einfach“, sagt die Fahrerin des MSC Amtzell. „Umso stolzer bin ich, dass ich es bei den starken Italienerinnen aufs Podium geschafft habe. Vor allem, da mein Vater dabei war.“ Sie beendet damit die italienische Enduromeisterschaft Assoluti d’Italia auf dem dritten Gesamtrang.