Samantha Buhmann startete für die Nationalmannschaft

Samantha Buhmann vom MSC Amtzell ist, wie auch in den vergangenen zwei Jahren, als eine von drei Fahrerinnen für die deutsche Damen-Trophy, den Sixdays of Enduro in San Juan/Argentinien, nominiert worden. Bei den „Olympischen Spielen des Endurosports“, wie die Trophy auch genannt wird, geht es besonders um die Ausdauer der Fahrer und um die Zuverlässigkeit des Motorrads, denn bei einem Ausfall gibt es keinen Neustart.

Für die deutsche Mannschaft ging es schon eine Woche vor Rennstart turbulent los, denn ihr Flug nach Argentinien wurde gecancelt, und so saß das gesamte Team vier Tage in Frankfurt fest. Als der Startschuss fiel, begann ein sieben Stunden langer erster Renntag. Team Deutschland hatte schon am ersten Tag einen Ausfall zu verbuchen. Das Motorrad von Buhmanns Teamkollegin Maria Franke hatte bereits nach einer Runde einen Motorschaden.

Bis dahin lagen die deutschen Frauen mit Platz drei sehr gut im Rennen. Schon am ersten Tag mussten von den 350 Teilnehmern 100 das Rennen beenden. Bei Temperaturen über 50 Grad kämpften sich die anderen Fahrerinnen und Fahrer weiter durch die staubtrockene Wüste. Samantha Buhmann schaffte es gerade noch innerhalb der Zeitvorgabe ins Ziel. „Es war der Wahnsinn, ich war ja viel in heißen Ländern unterwegs dieses Jahr, aber das war noch mal eine ganz andere Nummer. Mir wurde manchmal schwarz vor Augen und ich dachte, ich falle vom Motorrad. Irgendwie habe ich mich dann aber ins Ziel gekämpft“, sagte die 33-Jährige hinterher.

Schmerzhafte Verletzung stoppt Samantha Buhmann

Am zweiten und dritten Wettkampftag lief es viel besser für die Allgäuerin, doch am vierten Tag bekam sie Probleme mit einer großen Blase in der Handfläche, die sich zu allem Überfluss noch stark entzündete. „Ich konnte schon am Vorabend kein Messer in der Hand halten, trotzdem habe ich mich an Tag vier aufs Motorrad gesetzt und alles versucht. Leider war der Schmerz zu groß. Ich konnte den Lenker nicht mehr richtig halten und hatte bereits nach der ersten Runde so viel Zeitverlust, dass ich sicherlich nicht pünktlich ins Ziel gekommen wäre“, sagte die Motorsportlerin zu ihrer Aufgabe.

Zu Hause angekommen, hat die Allgäuerin aber bereits wieder ein Lächeln im Gesicht: „Ich mache jetzt erst mal eine kleine Pause, dann starte ich meine Vorbereitung für nächstes Jahr und greife richtig an.“ In der Endabrechnung belegte das deutsche Damenteam den sechsten Platz.