Samantha Buhmann gewinnt DM-Auftakt in Tucheim

Nachdem sie vergangenes Jahr bei der italienischen Meisterschaft gestartet ist, entschied sich Samantha Buhmann vom MSC Amtzell, dieses Jahr wieder in Deutschland mitzumischen. Bei ihrem Saisoneinstand wurde klar, dass sie ihre Leistung noch einmal steigern konnte. Gleich nach der ersten Prüfung war der Vorsprung gewaltig.

Volle Punktzahl

Während ihre Konkurrentinnen zu kämpfen hatten, war die Etappe für Buhmann laut Mitteilung kein Problem. Bereits an der ersten Zeitkontrolle fingen sich alle Pilotinnen Strafen ein - Buhmann nicht. Damit war ihr der Sieg eigentlich nicht mehr zu nehmen, doch dann hatte sie mit einer defekten Bremse zu kämpfen. Nachdem diese repariert war, verbog sich in einer Sonderprüfung das Kettenblatt ihres Motorrades so sehr, dass sie nur langsam ins Ziel rollen konnte. Trotzdem blieb sie straffrei und beendete den Tag als einzige Frau in der Wertung. Alle anderen Fahrerinnen fielen aufgrund der Strafzeiten aus der Wertung. Buhmann holte die volle Punktzahl beim ersten von sechs Läufen der deutschen Enduro-Meisterschaft.