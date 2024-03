Das nun achte Jahr in Folge hat das Restaurant Schattbuch in Amtzell einen Michelinstern bekommen. Seit 2016 gehört es damit fest zur Riege der wenigen Sternerestaurants in der Region Bodensee-Oberschwaben. Was das Team neu ins Konzept aufgenommen hat und wie es junges Publikum für die Gourmetküche gewinnen will.

Eines von 73 ausgezeichneten Restaurant im Land

Das Team um Inhaber Hermann Müller, Küchenchef Sebastian Cihlars sowie Restaurantleiter Christian Marz darf sich weiter zu den Top-Restaurants des Landes zählen. Seit kurzem stehen die vom Restaurantführer Guide Michelin ausgezeichneten Restaurants 2024 fest. Bundesweit sind es laut Pressemitteilung des Schattbuchs erstmals 340 an der Zahl, landesweit erhielten 73 Restaurants eine Auszeichnung und damit drei weniger als im Vorjahr.

So ein Stern fällt nicht einfach vom Himmel. Hermann Müller

„So ein Stern fällt nicht einfach vom Himmel“, wird Inhaber Hermann Müller in der Pressemitteilung zitiert, „es ist das Ergebnis eines feinen Zusammenspiels aus Küche und Service, Speisen und Wein, Qualität und Kreativität. Deshalb erfüllt es uns mit Stolz, aber gleichzeitig auch Demut, dass wir unseren bereits seit acht Jahren erfolgreich halten können“. Küchenchef Sebastian Cihlars verweist auf die Teamleistung: „Unser Team funktioniert und arbeitet weiter hart - Service um Service, Menü für Menü, Jahr für Jahr. Der Stern motiviert uns, diesen Weg zielstrebig weiterzugehen.“

So blickt das Schattbuch-Team in die Zukunft

Der Zukunft blickt man im Schattbuch trotz der wirtschaftlich eher widrigen Lage dabei offenbar zuversichtlich entgegen. Personell sei das Team derzeit wieder auf allen Positionen gut aufgestellt, teilt das Restaurant mit, und deutet an, dass sich das auf die Öffnungszeiten positiv auswirken könne. Seit Ende 2023 gibt es im Schattbuch dienstags wieder den Business-Lunch.

Im Abendservice stellt sich das Schattbuch nun offenbar breiter auf: Neben dem klassischen und vegetarischen Menü stehen laut Pressemitteilung auf der Speisekarte nun stetig wechselnde À-la-carte-Gerichte, die gegen Zwischen- oder Hauptgänge aus dem Menü getauscht, und auch einzeln oder zusätzlich bestellt werden können. „Damit möchten wir unseren Stammgästen mehr Abwechslung bieten, aber auch Genussmenschen ansprechen, die nicht immer die große Oper in mehreren Akten besuchen möchten“, erklärt Restaurantleiter Christian Marz.

Sonderaktion für Menschen unter 30 Jahren

Mit einem speziellen Menü will das Schattbuch zudem junges Publikum erreichen. Mit der Aktion schließe sich das Schattbuch mehreren gastronomischen Kollegen an. „Unser Angebot richtet sich an junge Genießer, die Kulinarik schätzen und Sterneküche feiern“, teilt Küchenchef Sebastian Cihlars mit. Das Motto der Aktion, „Jung, wild und hungrig“, treffe schließlich auch auf das Schattbuch-Team zu. Das „YoungStar“-Menü, bestehend aus drei Gängen, zwei Gläsern Wein, einem Aperitif, Kaffee und Wasser kann nach vorheriger Reservierung von Dienstag bis Samstag von Menschen unter 30 Jahren bestellt werden. Es soll 99 Euro kosten.

Die Öffnungszeiten des Restaurants Schattbuch in Amtzell sind: Dienstag bis Freitag von 12 bis 14 Uhr, sowie Mittwoch bis Samstag ab 18 Uhr.