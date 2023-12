Mit schweren Kopfverletzungen musste eine 70 Jahre alte Radfahrerin nach einem Sturz am Dienstag kurz nach 18.30 Uhr in eine Klinik gebracht werden. Das teilt die Polizei mit. Die Seniorin bog mit ihrem Damenrad von der Haslacher Straße in den Postweg ab und stürzte aufgrund der winterglatten Fahrbahn. Eine Rettungswagenbesatzung brachte die Frau, die keinen Helm trug, in eine Klinik.