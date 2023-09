Amtzell

Qualität kommt von Quälen

Amtzell / Lesedauer: 6 min

Der SV Amtzell feierte den zweiten Sieg in Folge. Gegen den FC Wuchzenhofen gewann die Mannschaft von Dejan Durst mit 4:1. (Foto: Josef Kopf )

Warum der SV Amtzell in der Kreisliga A3 zuletzt zwei Siege in Folge feierte. Auch der SV Neuravensburg sieht trotz 16 Punkten in sechs Spielen noch Luft nach oben.

Veröffentlicht: 25.09.2023, 19:14 Von: Timo Schoch