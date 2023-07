Polizei beschlagnahmt Musikbox nach Ruhestörung

Offenbar unbelehrbar waren zwei 20–Jährige, die in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag erheblichen Lärm verursacht haben. Die Polizei wurde laut Bericht gegen 1.30 Uhr verständigt, weil das Duo in einer Bushaltestelle in der Wangener Straße laut Musik hörte und Flaschen zerschlug. Der Anweisung, die Musik abzustellen und die Bushaltestelle zu verlassen, kam das aggressive Duo nur zögerlich nach. Nur wenig später meldete erneut ein Anrufer Lärm vom Parkplatz der Grundschule. Die Beamten trafen die beiden 20–Jährigen abermals bei lauter Musik an und beschlagnahmten die Musikbox. Damit schienen die beiden Männer jedoch nicht einverstanden zu sein und versuchten, den Beamten die Box wegzunehmen, was jedoch misslang. Die Polizisten sprachen dem Duo einen Platzverweis aus. Die beiden 20–Jährigen müssen nun mit einem Bußgeld rechnen.