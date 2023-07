Podestplätze für Amtzeller Trialfahrer

Die drei Trialfahrer des MSC Amtzell, Jonathan und Johannes Heidel sowie Florian Stephan, haben erfolgreich den bei den Läufen drei und vier der diesjährigen Deutschen Trialmeisterschaft im nordbayerischen Frammersbach teilgenommen. Dabei gab es einige Podestplätze.

An beiden Tagen mussten jeweils zwei Runden à 15 Sektionen bewältigt werden. Die Sektionen waren technisch anspruchsvoll, an steilen Wiesenhängen mit griffigen Sandsteinen, angelegt. Auch hohe Stufen und die große Hitze stellten die Teilnehmer vor eine große Herausforderung. Die jungen Amtzeller Fahrer kamen auch bei diesen Bedingungen sehr gut zurecht.

Jonathan Heidel hatte in Klasse 1 außer seinen deutschen Fahrerkollegen noch mit dem österreichischen Staatsmeister Marco Mempör und dem Spanier Arnau Farre, der in dieser Saison schon zwei Trial–2-WM–Läufe gewann, sehr starke Konkurrenz. Jonathan war am ersten Tag mit seinem vierten Platz sehr zufrieden. Durch den Tagessieg des Spaniers bedeutete dies für ihn den dritten Platz in der DM–Wertung. In der Nacht zu Sonntag regnete es stark, sodass anfangs die Sektionen sehr rutschig waren. Jedoch besserten sich die Bedingungen im Laufe des Tages. In Runde eins lief es für Jonathan gar nicht nach seinen Wünschen. Mit einigen Fehlern reichte es noch zu Platz sieben. Beide ausländische Fahrer lagen vor ihm, sodass in der DM–Wertung Punkte für den fünften Platz heraussprangen. In der Zwischenwertung zur DM belegt er den 5. Rang.

Sein jüngerer Bruder Johannes Heidel, der in Klasse 2 als einziger mit der 125er–Maschine am Start war, belegte am ersten Tag Platz vier und sicherte sich am zweiten Tag den zweiten Platz. Mit der Vermeidung von einfachen Fehlern wäre auch ein Sieg in Reichweite gewesen. Diese Platzierungen bedeuten in der Zwischenwertung zur DM Platz drei.

Der dritte im Bunde der Amtzeller Teilnehmer, Florian Stephan, mit 13 Jahren der jüngste Fahrer in Klasse 3 zeigte mit den Plätzen zwei und drei am zweiten Tag eine tolle Leistung. In der Gesamtwertung liegt er auf Platz drei in seiner ersten Saison bei der deutschen Trialmeisterschaft.