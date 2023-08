Pfärricher Wallfahrtskirche braucht Spenden für Sanierung

Bei strahlendem Sonnenschein haben der weithin sichtbare Kirchturm der Pfärricher Wallfahrtskirche und der Festprediger Kardinal Walter Kasper am Sonntag viele Gläubige zum Gottesdienst gelockt. Die zweite Vorsitzende des Kirchengemeinderats, Stefanie Mayer, warb für Unterstützung der anstehenden Kirchensanierung.

Für sie war die gut besuchte Messe wie ein Fest der Sinne: Der würzige Duft der Kräuterbüschel, der Gesang des Kirchenchors Amtzell–Pfärrich unter Leitung von Monika Gänzler, die Orgel– und Trompetenklänge von Martin Riester und Reinhard Mayer und die vielen Begegnungen im und um den Gasthof Ochsen gaben dem Fest einen schönen Rahmen.

Gottesmutter steht im Mittelpunkt der Predigt

Für den Kirchenchor war der Auftritt in der Wallfahrtskirche eine Premiere. Die Lieder ließen die Freude anklingen, die über diesem Festgottesdienst lag. Und dies an einem Ort der Ruhe und des Friedens, der vielen Gläubigen immer wieder Trost und Orientierung schenkt, besonders in schweren, friedlosen Zeiten. So ging Kardinal Kasper in seiner Predigt auch auf die Krisen und Bedrohungen ein, die der Kirche und der Welt zu schaffen machen. Angesichts von Krankheiten, dem Krieg in der Ukraine oder der Kirchenkrise suchten die Gläubigen Orientierung, Schutz und Halt.

In dieser schwierigen Situation werde die Gottesmutter Maria zu einer wichtigen, trostreichen Mutter, die Zuflucht und Schutz geben könne. Das alte, weit verbreitete Bild der Schutzmantelmadonna werde auch in Pfärrich sichtbar und greifbar, nicht zuletzt in dem bekannten Kirchenlied „Maria, breit den Mantel aus“. Maria werde so für viele Gläubige zu einem mütterlichen Vorbild; sie gebe uns Hoffnung und zeige uns den Weg zum Himmel. Und sie sei die Mutter aller: besonders der Suchenden, der Sünder und der Heimatlosen.

Kräuterbüschel für Machakos–Hilfe

Am Ende der Eucharistiefeier, die von Pater Francis aus Uganda mitzelebriert wurde, stand die Segnung der vielen duftenden Kräuterbüschel, die die Landfrauen gebündelt hatten. Josef Dillmann vom Machakos–Team, das sich für Waisenkinder in Kenia engagiert, ermutigte die Gläubigen zu großzügigen Spenden für die vielfältigen Projekte. Jeder könne für die Kräuterbüchel so viel spenden, wie er wolle.

Um großzügige Unterstützung warb auch Stefanie Mayer, als sie die notwendigen Sanierungsarbeiten in der Wallfahrtskirche ansprach. Die Kosten hierfür betragen demnach 1,3 Millionen Euro. In der Sakristei gehe ein großer Riss durch die Gewölbedecke, die Raumschale der ganzen Kirche müsse saniert werden. Die gesamte Elektrik, Heizung, Lautsprecheranlage und das Alarmsystem entsprächen nicht mehr den heutigen Erfordernissen. Mikroorganismen hätten Säulen und Mauerwerk beschädigt. Staub, Schmutz und Ruß hätten den über 50 Engeln und ebenso vielen Figuren in der Kirche den Glanz genommen. Eine sorgfältige Reinigung durch eine Restauratorin sei erforderlich.

Patenschaft für Stuckengel ab 100 Euro

Hier warb die gewählte KGR–Vorsitzende um Mithilfe: „Werden Sie Engelpaten oder auch ein Freund der Apostel.“ Die möglichen Patenschaften bewegen sich zwischen 100 Euro für einen Stuckengel bis hin zu 1000 Euro für große Figuren und die Pieta am Hochalter. Auch die historische Orgel von Anton Keine aus dem Jahr 1847 müsse ausgebaut, renoviert, gesäubert und rekonstruiert werden. Hierfür muss die Kirchengemeinde selbst aufkommen und bekommt keinen Zuschuss.

Bevor die Sanierungsarbeiten im Winter beginnen, wurde am Sonntag im Gasthof Ochsen zünftig gefeiert. Zur Blasmusik der Musikkapelle Pfärrich gab es Bewirtung, viele Begegnungen und Gespräche. Der Festtag klang aus mit einer musikalischen Zeitreise durch die 700–jährige Geschichte der Pfärricher Kirche, eine der ältesten Wallfahrtsstätten in Oberschwaben.