Beim traditionellen Neujahrsempfang des CDU-Ortsverbands Amtzell haben sich im Alten Schloss wieder viele Mitglieder und interessierte Gäste getroffen. Wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht, konnte der Ortsvorsitzende Stefan Rilling Amtzells Bürgermeisterin Manuela Oswald, ihren Stellvertreter Hans Roman, den CDU-Bundestagsabgeordneten Axel Müller sowie den CDU-Kreisvorsitzenden und Kreisrat Christian Natterer begrüßen. Manuela Oswald ging in ihrem Grußwort vor allem auf die anstehenden und laufenden Projekte und Maßnahmen in Amtzell ein. Axel Müller warnte in seiner Ansprache vor einem weiteren Erstarken der antidemokratischen Kräfte im Land, und Christian Natterer ging auf den B32-Sicherheitsausbau sowie die aktuelle Situation der Oberschwabenklinik ein.