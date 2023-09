Felicitas Graf aus Leupolz ist die neunte Allgäuer Käsekönigin. Bei der Wahl im Amtzeller Rathaus setzte sie sich gegen ihre Mitbewerberin Carmen Natterer aus Bad Grönenbach durch. Die 19–jährige, milchwirtschaftliche Laborantin ist damit die Nachfolgerin von Fabienne Kerler, die vier Jahre lang die Region auch in touristischer Hinsicht vertreten hat.

Aufgewachsen auf einem Hof in Saamen

Die Wahl zwischen den beiden Bewerberinnen fiel den Vertretern aus Politik, Wirtschaft und Tourismus nicht leicht. Erfüllten sowohl Felicitas Graf als auch Carmen Natterer alle Voraussetzungen, um den Anforderungen einer Allgäuer Käsekönigin gerecht zu werden: Fachwissen, Liebe zur bäuerlichen Heimat, jugendliche Ausstrahlung und sicheres Auftreten. Eine konnte aber nur gewinnen. So entschied man sich denkbar knapp für die junge Frau, die auf einem milchproduzierenden Hof in Saamen aufgewachsen ist und sich so vorstellte:

„Ich habe schon immer Zugang zu frischen und hochqualitativen Lebensmitteln gehabt.“ Käsekönigin Carmen Natterer aus Saamen

So sei bei ihr der Wunsch entstanden, später einmal in dieser Branche zu arbeiten, sagte die junge Frau. Während der Schulzeit seien die Begeisterung und das Talent für die Fächer Biologie und Chemie noch dazugekommen. Nach der Ausbildung zur milchwirtschaftlichen Laborantin mit dem Schwerpunkt „Käse“, die sie als Jahrgangsbeste abgeschlossen habe, hätte sie der Weg nach Ravensburg geführt, wo sie jetzt bei der „Lactalis–Gruppe“ arbeite.

Vorfreude auf Landesgartenschau 2024

Ihre Aufgabe als Käsekönigin sah die 19–Jährige in der Möglichkeit begründet, das Wissen um die heimische Landwirtschaft und die Milchwirtschaft im Allgäu weiterzutragen und öffentlich zu vertreten. Felicitas Graf fasst dies so zusammen: „Ich möchte den Menschen zeigen, dass die Qualität der regionalen Lebensmittel einzigartig ist.“

Dass sie während ihrer „Regentschaft“ viel unterwegs sein wird, ist Graf bewusst. Und das nicht erst, seitdem Vorgängerin Fabienne Kerler von insgesamt 29 Terminen an 39 Tagen ihrer Amtszeit gesprochen hatte. Wobei die Pandemie „riesige Lücken in den Terminplan gerissen hat“. Was für die Leupolzerin noch hinzukommen wird, ist die Präsenz bei der Landesgartenschau 2024 in Wangen im nächsten Jahr. „Darauf freue ich mich besonders“, gestand die junge Frau nach ihrer Wahl und gab einen Ausblick auf das, was sie beruflich noch vorhat: „Ich möchte den Meisterkurs besuchen und dann studieren.“

Zunächst einmal wird Felicitas Graf aber die Krone der Allgäuer Käsekönigin tragen, die sie im Rahmen der Oberschwabenschau am 22. Oktober überreicht bekommt.