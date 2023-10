MSC-Fahrer bei German-Cross-Country-Serie erfolgreich

Dieses Jahr sind gleich mehrere Fahrerinnen und Fahrer des MSC Amtzell am Start der German-Cross-Country-Serie gewesen. Von Mitte April bis Ende September galt es, sieben Läufe bei unterschiedlichsten Wetterbedingungen zu bestreiten. Dabei wird ein Lauf als Streichergebnis gewertet, es zählen also die ergatterten Punkte der besten sechs Läufe für die Gesamtwertung.

Es gilt, in allen Klassen eine etwas abgeänderte Motocrossstrecke mit zusätzlichen kleinen Wald- und Wiesenstücken zu bestreiten, über eine Rennzeit von zwei Stunden. Nur die Big-Bike-Klasse hat eine kürzere Renndistanz über eine Stunde. Eine Runde beträgt meistens zwischen fünf und acht Minuten.

Maxi Schek gewinnt alle sieben Läufe

Auf ein erfolgreiches Saisonfinale kann Tim Kühner zurückblicken. In der Pro-Klasse, in der sich die schnellsten Fahrer der Serie messen, fuhr er laut Mitteilung des MSC Amtzell zwei zweite Plätze ein, als Höhepunkt erkämpfte er sich noch den zweiten Gesamtrang. Der im Vorjahr zweitplatzierte Maxi Hahn startete nur bei vereinzelten Läufen und landete auf dem elften Gesamtplatz.

Maxi Schek triumphierte in der erstmals ausgetragenen Big-Bike-Klasse überlegen, in dem er alle sieben Läufe gewann. Auch Simon Müller stellte sein Können mit einem zweiten Gesamtrang bei den Junioren unter Beweis. In den Sportklassen war Florian Hildebrand als einer der Schnellsten unterwegs und unterstrich seine hervorragende Leistung mit einem zweiten Gesamtplatz. Seine Vereinskollegen Kevin Held (Platz vier), Alex Büchele (Platz acht) und Sven Zwisler (Platz 20) rundeten die Ergebnisse in der Klasse ab. Sehr stark vertreten war der MSC Amtzell dieses Jahr auch in der Damenklasse. Rebecca Wolf sicherte sich einen Platz auf dem Podest und wurde Gesamtdritte. Silvia Schek und Jessy Rock zeigten mit den Plätzen sieben und acht, dass in Amtzell schnelle Frauen fahren.