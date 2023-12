MSC Amtzell will sich bei Landesgartenschau engagieren

Ein gutes Jahr hinter sich, ein ereignisreiches Jahr vor sich - so lässt sich die Situation des MSC Amtzell in Kürze zusammenfassen. Anlässlich der Sportfahrerehrung im Gasthaus Kleber in Haslach sprach Vorsitzender Klaus Schmehl auch von „steigenden Mitgliederzahlen, gerade auch bei der Jugend“. An seine mehr als 30 Sportfahrer von der Jugend bis zu den Senioren schüttete der MSC Amtzell mehr als 10.000 Euro als Wettbewerbszuschuss aus.

„Wir hatten 2023 auch ein paar Unfälle, die zum Glück glimpflich ausgegangen sind“, sagte Schmehl. Der MSC Amtzell mit seinen 850 Mitgliedern hat sich nicht zuletzt deshalb für 2024 vorgenommen, für die Mitglieder Erste-Hilfe-Kurse, speziell für Zweiräder und auch für Kinder und Jugendliche, anzubieten: „Die Kosten übernimmt der Verein.“ Nicht ganz ernst gemeint war Schmehls Ansage in Richtung Landesgartenschau 2024: „Da ackern wir dann die Blumen um.“ In jedem Fall kann sich der Verein vorstellen, sich dort (mit seinen mobilen Elementen) im Trial oder Fahrradtrial zu präsentieren. Erste Gespräche hat es laut Schmehl bereits gegeben.

Mitwirken will und wird der Verein laut Schmehl auch bei der 250-Jahr-Feier der Bürgerwehr Amtzell: „Wir machen da ein Mofa- und Rasenmähertraktorrennen rund um die Turnhalle.“ Möglicherweise könnte auch ein Hardcross-Rennen wie 2015 Realität werden: „Das müssen wir aber noch besprechen.“ Hinzu kommen im Veranstaltungskalender 2024 auch ein - wahrscheinlich zweitägiges - BWJ-Trial im vereinseigenen Trialgelände in Maierhof und ein Endurorennen im Kieswerk Grenis im September.

„Wir sind mit 2023 sehr zufrieden“, zog Schmehl Bilanz. Einen Teilnehmerrekord verzeichnete das Rennen in Grenis mit rund 500 Startern. Erfolgreich läuft auch die Abteilung Mountainbike mit derzeit 200 Kindern und Jugendlichen und rund 20 Erwachsenen. Die Erwachsenen-Abteilung soll laut Schmehl im kommenden Jahr wieder in Schwung gebracht werden. Auch die Warteliste bei den unter 18-Jährigen ist mit 70 Personen nach wie vor lang. „Inzwischen sind auch die ersten ins Trial oder zu den Enduristen gewechselt“, freut sich Schmehl. Die Ehrung gestalteten im Beisein von Bürgermeisterin Manuela Oswald und Ehrenmitglied Herbert Schek, der in Bälde seinen 91. Geburtstag feiern wird, Jugendleiter Andreas Kolb und Sportleiter Lukas Piehl. Dabei ließen sie auch erfolgreiche Sportler wie Jonathan Heidel oder die Sixdays-Teilnehmerin Samantha Buhmann zu Wort kommen und über ihre Saison berichten.