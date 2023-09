MSC Amtzell veranstaltet ein Motorsportspektakel

„Wir mussten Anfang der Woche unsere Anmeldelisten schließen, so viele haben sich gemeldet“, sagt Klaus Schmehl, Vorsitzender des MSC Amtzell. Doch nicht nur die Motorradsportler selbst erwartet ein Wochenende voller beeindruckender Auf- und Abfahrten auf unterschiedlichem Terrain, durch Stein und Geröll, Zweikämpfe und Ausdauer. Auch für die Zuschauer ist einiges geboten ‐ von sportlich exklusiv bis hin zur Gaudi.

Mehr als 400 Fahrer stehen am Start

Ein ganzes Wochenende, vollgepackt mit Motorsport, kann man am 23. und 24. September bei freiem Eintritt in der Kiesgrube Grenis bei Amtzell erleben. Spitzensport, aber auch Motorsport-Gaudi und Geselligkeit präsentiert der MSC Amtzell am Samstag und Sonntag mit dem 20. Allgäu-MSC Amtzell-Enduro-Race und dem 20. ADAC-Mehrstunden-Enduro. „Mehr als 400 Fahrer haben sich über die Kategorien hinweg angemeldet“, freut sich Schmehl.

Am Sonntag ist der Spitzensport an der Reihe

Am Samstag starten um 10 Uhr alle Klassen beim Vier-Stunden-Teamrennen und im Vier-Stunden-Einzelmarathon. Gegen 16.15 Uhr gibt es ein Rasenmäherrennen, zu dem sich zehn Teams angemeldet haben. Auch beim Mofa- und Mopedrennen ab 16.30 Uhr wird der Spaß nicht zu kurz kommen wird. Ab 19.30 Uhr steigt die Motorsport-Party mit DJ-Sound, in die auch die Siegerehrung integriert wird. Willkommen sind alle ‐ Fahrer wie Motorsportfans. Startschuss am Sonntag ist um 8.30 Uhr für die Jugend, um 11.30 Uhr für die Senioren und Damen und um 14.30 Uhr für die Expert-Klasse, in der Spitzensport zu sehen ist. Danach ist gemütliches Beisammensein.