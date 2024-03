Vier Piloten des MSC Amtzell rollten von der Startrampe der Geländefahrt „Rund um Dahlen“, bei der der zweite Lauf der Deutschen Enduro-Meisterschaft ausgetragen wurde. Seine Premiere bei einer klassischen Enduroveranstaltung feierte Sandro Magino. Der junge Fahrer hat nämlich aufgrund seines Alters erst kürzlich den Führerschein erworben, der für solche Veranstaltung benötigt wird.

Piste ist für Schlammpassagen bekannt

Die Etappe war von unzähligen Schlammpassagen durchzogen. Dafür ist die Veranstaltung berüchtigt. In den Sonderprüfungen hingegen war es erstaunlich trocken. In der stark besetzten Klasse E2B konnte sich Routinier Alexander Schmid auf einem guten fünften Rang platzieren, und das obwohl er wegen seiner Erkältung kurz Zweifel aufkamen, ob er das Rennen würde beenden können. Auch Sandro Magino zeigte mit einem 17. Platz das er im Renngeschehen mithalten kann. Stefan Staudacher etablierte sich in der Klasse E3B in einem Starterfeld von 39 Fahrern auf Rang 26.

Samantha Buhmann weiterhin vorne

Bei den Damen unterstrich Samantha Buhmann ihre starke Leistung vom ersten Lauf und konnte mit einem starken zweiten Platz in der Tageswertung ihre Führung in der Meisterschaft ausbauen. Sie erhielt die volle Punktzahl, da die Siegerin aus Schweden hier keine Punkte sammelte.