Mit 1,4 Promille Unfall gebaut

Nach einem Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 18.30 Uhr in der Bergstraße, bei dem der mutmaßliche Unfallverursacher deutlich unter Alkoholeinwirkung stand, ermittelt nun das Polizeirevier Wangen. Ersten Erkenntnissen der Beamten zufolge fuhr ein 39 Jahre alter Toyota-Fahrer laut Polizeibericht seinem 44-jährigen Mitfahrer, den er zuvor aussteigen lassen hatte, beim Rangieren über den Fuß. Beim Eintreffen des Rettungsdienstes und der Polizei verstrickten sich die Beteiligten und weitere Fahrzeuginsassen in Widersprüche und versuchten, eine andere Person als Fahrer zu benennen.

Da die Beamten bei dem 39-Jährigen deutliche Alkoholbeeinflussung feststellten und ein Alkoholtest einen Wert von rund 1,4 Promille ergab, musste er die Beamten zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Der 44-Jährige wurde indes am Fuß leicht verletzt. Die Ermittlungen dauern an.