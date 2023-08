Mieten in Amtzell sind teurer als in Wangen

Die Nachfrage regelt den Preis — das gilt auch und insbesondere für den Wohnungsmarkt. Dass Amtzell zu den stark nachgefragten Gemeinden zählt, zeigt sich auch am qualifizierten Mietspiegel, den Raphael Le Cossec, stellvertretender Bauamtsleiter, unlängst dem Gemeinderat vorgestellt hat.

Spitzenposition unter den 23 Verwaltungsgemeinschaften aus 19 Kommunen im Landkreis

„Unser letzter Mietspiegel stammt aus dem Jahr 2019, 2021 wurde er fortgeschrieben“, sagte Le Cossec. Ergebnis: Unter den 23 Verwaltungsgemeinschaften aus 19 Kommunen im Landkreis nimmt Amtzell mit 8,65 Euro je Quadratmeter die Spitzenposition ein und liegt noch vor Wangen (8,16 Euro) und deutlich vor Argenbühl (7,23 Euro) und Kißlegg (7,17 Euro). Die durchschnittliche Nettomiete aller 23 Verwaltungsgemeinschaften liegt bei 7,64 Euro. Am günstigsten lebt es sich nach dem vom EMA–Institut erstellten Mietspiegel in Bad Wurzach (7,05 Euro). „2019 lagen die Mieten in Amtzell im Schnitt bei 7,44 Euro“, blickte Le Cossec zurück. Dies ist eine Steigerung um 14 Prozent.

Der Mietspiegel, basierend auf einer repräsentativen Stichprobe von nicht preislich gebundenen Wohnungen, ist eine Übersicht über die ortsübliche Vergleichsmiete. Sie wird aus den üblichen Entgelten gebildet, die in der Gemeinde oder einer vergleichbaren Gemeinde in den vergangenen sechs Jahren für Wohnraum vergleichbarer Art, Größe, Ausstattung, Beschaffenheit und Lage einschließlich der energetischen Beschaffenheit und Ausstattung vereinbart oder geändert worden sind. Der Mietspiegel dient somit als Orientierungshilfe für Mieter und Vermieter, um den Mietpreis rechtssicher festlegen zu können. Für die Erstellung werden entsprechende Informationen und Daten bei mietspiegelrelevanten Haushalten erhoben.

SPD–Gemeinderat Arno Leisen sah die Preissteigerung durchaus kritisch: „Viele Amtzeller können diese Preise kaum zahlen. Amtzell muss wieder andere Wege finden für die Zukunft.“