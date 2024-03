Mehrausgaben sind kein Problem für Amtzell

Über zwei Millionen Euro liquide Mittel standen der Gemeinde Amtzell zum Ende des Haushaltsjahres 2023 zur Verfügung. Das geht aus dem vorläufigen Finanzbericht hervor, den Kämmerin Monika Gauß jetzt dem Gemeinderat vorgestellt hat.

Vor allem der erneute Zuwachs bei den Gewerbesteuereinnahmen und Einsparungen bei den Sach- und Dienstleistungen sorgten für ein Plus in der Gemeindekasse. Damit können die über- und außerplanmäßigen Ausgaben in Höhe von insgesamt 246.000 Euro, die 2023 nötig waren, gut ausgeglichen werden. Die Mehrausgaben entstanden vor allem für Bauarbeiten etwa beim Gemeindebüro und beim neuen Backhäuschen, in den Baugebieten Kapellenberg III und Weiler/Geiselharz, bei der Straßensanierung und bei unvorhergesehene Reparaturen, wie etwa für den Austausch der defekten Heizung in der Alten Schule Pfärrich. Die Schulden der Gemeinde Amtzell konnten 2023 wie geplant abgebaut werden und betrugen zum Ende des Haushaltsjahres etwas mehr als 700.000 Euro. Das entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von rund 162 Euro. Der Gemeinderat stimmte jetzt den über- und außerplanmäßigen Auszahlungen einstimmig zu.