Mann wird Opfer von Whatsapp-Betrügern

Mehrere Beträge hat ein 60 Jahre alter Mann am Dienstag an Whatsapp-Betrüger überweisen. Das teilt die Polizei mit. Die Täter kontaktierten ihr Opfer zunächst per SMS und gaben sich anschließend auf Whatsapp als dessen Sohn aus, der eine neue Handynummer habe.

Der vermeintliche Sohn bat um mehrere Überweisungen in Höhe eines jeweils vierstelligen Euro-Betrags, die der 60-Jährige durchführte. Erst nachdem er mit seinen Angehörigen gesprochen hat, fiel dem Mann der Betrug auf. Die Polizei warnt weiterhin vor dieser Betrugsmasche, Tipps und weitere Informationen finden sich auf www.polizei-beratung.de