Amtzell

Leserfoto zeigt Heilig-Kreuz-Kapelle bei Sonnenaufgang

Amtzell / Lesedauer: 1 min

So erstrahlte die Heilig-Kreuz-Kapelle beim Sonnenaufgang an Allerheiligen. (Foto: Tobias Peter )

So schön hat sich die Heilig-Kreuz-Kapelle auf dem Kapellenberg in Amtzell in der aufgehenden Sonne an Allerheiligen präsentiert.

Veröffentlicht: 03.11.2023, 13:00 Von: sz