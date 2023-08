Kränzle–Quartier in Amtzell ist bezogen

Es ist geschafft: Der erste Bauabschnitt des Kränzle–Quartiers ist fertiggestellt und bezogen. Elf bezahlbare Mietwohnungen für Amtzeller wurden geschaffen — neun von der Kränzle–Stiftung, zwei von der Stiftung Liebenau. Ins Erdgeschoss ist zudem der Amtzeller Pflegedienst Medias eingezogen. Gegenüber hat das Netzwerks Alna (Amtzell lässt niemand allein) seine neue Bürostelle bezogen. Alles in allem war dies am vergangenen Samstag ein Grund zu feiern. Zumal auch die Investitionskosten in Höhe von vier Millionen Euro eingehalten wurden.

Elf bezahlbare Wohnungen sind dort entstanden

Hausbewohner, Nachbarn, Gemeindemitarbeiter, Verantwortliche der Kränzle–Stiftung und der Stiftung Liebenau, Mitarbeiter der beteiligten Firmen — alle waren sie gekommen, um auf ein Haus anzustoßen, das in gleich mehrfacher Weise etwas Besonderes ist. Elf Zwei– bis Drei–Zimmer–Wohnungen mit 44 bis 102 Quadratmetern sind entstanden, alle Einheiten barrierefrei und über einen Aufzug erschlossen. Die Miethöhe orientiert sich am jeweils gültigen Mietspiegel für Amtzell.

Dass der Bau nicht ganz so einfach gewesen ist, erläuterte Paul Locherer, ehrenamtlich arbeitender Vorsitzender der Hermann und Aloisia Kränzle–Stiftung: „Wir kamen mittenrein in die Corona–Situation, mittenrein in die Zins–Situation, mittenrein in die Materialkostenexplosion.“ Dennoch war laut Locherer Verlass auf die örtliche Handwerkskunst und Absprachen: „Sozial–Caritatives wird in Amtzell großgeschrieben.“ Oder anders ausgedrückt: Die Gesamtkosten in Höhe von vier Millionen Euro, von denen 3,3 Millionen Euro die Kränzle–Stiftung und den Rest die Stiftung Liebenau übernahm, konnten wie geplant gehalten werden. Ein Großteil des Kränzle–Vermögens ist nun im Mietwohnungsraum angelegt, der Stifterwille Realität.

Stiftungskapital bleibt im Ort

„Endlich haben wir einmal wieder öffentlichen Mietwohnungsbau“, sagte Locherer im Rahmen seiner Ansprache. Gesteigert werden konnte das Geldvermögen der Stiftung durch entsprechenden Grundstücksverkauf im Baugebiet Kapellenberg III: „Wie von den Stiftern gewünscht, haben wir nun am Hangfuß des Kapellenbergs gebaut.“ Das Stiftungskapital bleibt im Ort. Mit den Mieterträgen können wiederum die Quartiers– und Gemeinwesenarbeit im Netzwerk Alna sowie weitere Projekte nach dem Stiftungszweck gefördert werden. Wohnraum fanden Alleinerziehende ebenso wie junge Familien oder Geflüchtete — Menschen, die es auf dem üblichen Wohnungsmarkt nicht ganz so einfach haben. Laut Locherer gab es 53 Bewerbungen.

„Auch mir ist es eine außerordentliche Freude, den Kränzleplatz einzuweihen“, sagte Bürgermeisterin Manuela Oswald:

Er eröffnet die Möglichkeit des Wohnens und Lebens in Gemeinschaft, eingebettet mitten in Amtzell. Manuela Oswald

Als Vertreterin der Gemeinde überreichte sie ein Bänkle und bat darum: „Lassen Sie uns den Ort mit Leben erfüllen.“

Zwei weitere Bauabschnitte mit Eigentumswohnungen

Die Kränzleplatz Bauabschnitte zwei und drei, in denen es Wohnungen für Kaufinteressenten geben wird, werden im kommenden Jahr abgeschlossen. Erhalten bleiben im Übrigen die Gemeinwesenarbeit–Büros im Wilhelm–Koch–Weg und im Grüntenweg. „Hier am Kränzleplatz laufen aber nun die Fäden zusammen“, erläuterte Paul Locherer.

Das „Café Herzraum“ im Ludwig–Steimle–Haus an der Haslacher Straße 16, in dem das Netzwerk Alna bislang seinen Sitz hatte, darf dann einfach wieder das „Café“ des Vereins Füreinander–Miteinander sein und ein gemütlicher Ort der Begegnung.