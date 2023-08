„Das alles wird nicht in drei Wochen und auch nicht in einem Jahr erledigt sein, aber wir brauchen einen Fahrplan“, schickte Bürgermeisterin Manuela Oswald voraus, noch bevor Bernd Zimmermann vom gleichnamigen Ingenieurbüro die Hochwasserschutzkonzeption jüngst dem Gemeinderat vorstellte. Die beiden Schlagworte lauten Rückhaltung und Gewässerausbau. Das ist der Plan.

Auf Basis der Hochwasserschutz–Gefahrenkarte des Landes und von Begehungen im gesamten Gemeindegebiet waren die Problematiken erfasst und Möglichkeiten erarbeitet worden, um die Gefahr eines Hochwassers zu reduzieren. Im Blick waren dabei nachteiligen Folgen für die menschliche Gesundheit, die Umwelt, das Kulturerbe und die wirtschaftlichen Tätigkeiten.

Schutzmaßnahmen wirken in Kombination

Zunächst erläuterte Zimmermann ganz allgemein die Herangehensweise, die da Ausbau eines Gewässers und Rückhaltung heißen. Sind es beim Ersten Kriterien wie Bachquerschnitte oder Durchlässe, zählen bei der Rückhaltung beispielsweise Einzugsgebiete oder Topographie mit hinzu. Für Amtzell ist laut Zimmermann eine Kombination aus beidem, dem Ausbau und der Rückhaltung, denkbar. Förderfähig sind, so Zimmermann, alle Maßnahmen zum Schutz vor einem mindestens hundertjährlichen Hochwasser (HQ 100).

Mit dem Eggenbach, dem Bösebach und dem Schlösslegraben (Zulauf über den Eggenbach) nannte Zimmermann drei mögliche Überflutungs–Verursacher, die auch in der Vergangenheit bereits ersichtlich waren. Für den Eggenbach wäre laut Zimmermann ein Hochwasserrückhaltebecken in der Nähe von Maierhof/ Luppmanns eine „gute Möglichkeit“ für die Hochwassersicherung.

Noch aber muss das Einzugsgebiet ermittelt, die Größe des Volumens berechnet werden, bevor es nach Absprache mit dem Landratsamt und der Abklärung der Förderung in eine konkrete Planung sowie gegebenenfalls in den Grunderwerb gehen kann.

Erste Gespräche sind geführt. Erfahrungsgemäß ziehen aber fünf bis zehn Jahre ins Land, bis ein solches Rückhaltebecken fertig ist, sagte Zimmermann.

Situation ist mitunter recht komplex

Noch etwas komplexer ist die Situation am Bösebach, da er nahe der Ortslage ein recht großes Einzugsgebiet hat und ein Abfangen des Wassers auf Höhe des Weilers Feld laut Zimmermann „wenig effektiv“ ist. Ob es unterhalb von „Federhölzle“, wo ebenfalls ein Rückhaltebecken denkbar wäre, anders aussieht, muss noch genauer untersucht werden — zumal es dort auch infrastrukturell betrachtet enger zugeht.

Bereits einiges gemacht wurde im Bereich Schlösslegraben und mit den bereits umgesetzten Rückhalte–Maßnahmen am Voglerweiher. Im Zuge der Erschließung des Baugebiets Haberacker könnte sich Zimmermann eine naturnahe Aufweitung des Gewässerbettes des Schlössegrabens mit kleineren Einstauungen vorstellen: „Wenn man dort die Fließgeschwindigkeit rausbringt, hat sich die Problematik zerschlagen.“

Innerörtlich sieht Zimmermann von der Fohlenweide aus in Richtung Haslacher Straße noch ein „kleineres Problem“, das der Bauhof durch Gelände–Veränderungen, wie bereits geplant, aus der Welt schaffen soll. Im Bereich Ammanns Wiese müsse man etwas tun, sagte Zimmermann: „Das macht aktuell wenig Sinn. Es gibt aber ein Konzept, das im Bebauungsplan gut aufgehoben ist.“

Naturnahe Aufweitungen mit kleineren Einstauungen, Dammerhöhungen und -verlängerungen, eine Querschnittsverbesserung durch Aufweitung des Eggenbaches und Tieferlegung der Bachsohle durch Entfernung der Sohlstufe an der Theresienstraße, ein Randstein beim Schuhhaus Schwarz, größere Flussbausteine und anderes gehören zu den kleineren Bausteinen, die teilweise auch kurz– und mittelfristig umgesetzt werden könnten.

Auch Verstopfungen sind ein Problemthema

Wie es nun weitergeht? Für Ammans Wiese und den Schlösslegraben (Haberacker) sind Lösungen im Zuge des Bebauungsplanes in Sichtweite. Zimmermann: „Federhölzle und Maierhof sind nicht verfahrensfrei und müssen erst mit dem Landratsamt geklärt werden.“ Der Hochwasserschutz bleibe ein Dauerthema — und sei eine Lebensaufgabe, sagte Zimmermann.

CDU–Fraktionsvorsitzender Hans Roman sprach auch das Problem alter und abgestorbener Bäume und Büsche an, die bei Starkregen Brücken und Verdohlungen relativ schnell verstopfen. Er regte an, dass — neben der ohnehin schon kontrollierenden Feuerwehr — auch Gemeinde und Fachleute regelmäßig ein Auge auf die Uferbereiche haben.

Otto Allmendinger (Unabhängige Liste) bemängelte, dass die Daten der Hochwasserschutz–Gefahrenkarte zum Bereich Schnabelau nicht mit der Realität übereinstimmten und die Probleme geringer wären. „Nicht ganz Baden–Württemberg wurde komplett vermessen“, sagte Zimmermann zu den Überfliegungsdaten, bei denen beispielsweise Bäume oder anderer Bewuchs Ungenauigkeiten mit sich bringen: „In der Theresienstraße geht das in eine andere Richtung. Da haben wir mehr Wasser als dargestellt.“

Dennoch entbinde dies eine Gemeinde nicht von ihrer Planung, die laut Zimmermann die Daten des Landes automatisch verfeinert und fortschreibt. CDU–Gemeinderat und Feuerwehr–Kommandant Martin Weber vermisste in den Ausführungen von Land und Ingenieurbüro den Rhonenbach: „Auch in diesem Bereich haben wir immer wieder volle Keller und müssen in der Pflege drauf schauen und uns kümmern.“