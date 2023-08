So kämpft dieser Pfarrer gegen den Mitgliederschwund der Kirche an

Mehr als eine halbe Million Menschen haben der katholischen Kirche 2022 den Rücken gekehrt — eine Rekordzahl an Kirchenaustritten. In Baden–Württemberg waren es 81.500 Menschen, auch hier so viele wie nie zuvor. Zu spüren ist das besonders in großen Städten, doch auch auf dem Land macht sich ein langjähriger Trend zum Austritt deutlich bemerkbar.

Gleichzeitig herrscht bei der Kirche wie überall Personalmangel. Pfarrer Matthias Hammele betreut in einer Seelsorgeeinheit mit seinem Team sieben Gemeinden rund ums oberschwäbische Amtzell. Er glaubt, dass die Kirche vor Ort durchaus noch eine Chance hat, die Menschen zu erreichen — allerdings nur mit dem Willen zum Wandel.

Herr Pfarrer Hammele, Sie betreuen gemeinsam mit Pfarrvikar Erhard Galm und zwei pastoralen Mitarbeiterinnen sieben Gemeinden. Bleibt bei einem so großen Gebiet überhaupt noch Zeit für die Seelsorge?

Mein Eindruck ist, dass ich einen Verwaltungsjob mit Hundert Prozent habe. Zum täglichen Büroalltag kommen unter der Woche jede Menge Termine, etwa mit Kirchengemeinderäten oder in Ausschüssen, in unseren Kindergärten, Mitarbeitergespräche, auf unseren Baustellen. Daneben gibt es natürlich noch Hochzeiten, Beerdigungen und Taufen.

Die Seelsorge mache ich im Grunde zusätzlich, quasi ehrenamtlich, etwa am Wochenende, wenn ich für Gottesdienste vor Ort in den Gemeinden bin. Ich muss schon eingestehen, dass es manchmal schwierig ist, das geistliche Leben zu pflegen. Aber am Sonntag versuche ich, den Mantel des gestressten Managers abzulegen und ganz für die Leute da zu sein.

Das klingt nach einem sehr anstrengenden Job...

Was ihn so anstrengend macht, ist nicht die viele Arbeit an sich — es sind vielmehr die zahlreichen Konflikte. Wenn's irgendwo in der Kirchengemeinde knirscht, ist der Pfarrer in der Verantwortung. Geschäftsführer zu sein, lernt man allerdings als Pfarrer in der Ausbildung nicht. Früher ergriff man den Beruf, um Seelsorger zu sein. Heute liegt das Verhältnis Seelsorge zu Bürojob vielleicht bei 20 zu 80. Eigentlich sollte es umgekehrt sein.

Können Sie den administrativen Teil der Arbeit nicht abgeben?

Alles einfach zu delegieren, geht nur in der Theorie, denn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind ausgelastet, die Personalsituation spitzt sich in den vergangenen Jahren zu. Bevor ich hier 2018 ankam, waren es vier Personen, die Gottesdienste abhalten konnten, zwei Pfarrer und zwei geweihte Pensionäre.

Heute sind wir nur noch ein Duo. Ich muss aber auch zugeben, dass es mir schwerfällt, Dinge einfach aufzugeben. Und dennoch: Wir können das Angebot an Gottesdiensten heute nicht mehr so aufrechterhalten wie früher.

Was bedeutet das? Müssen Gottesdienste konkret ausfallen?

Genau, die frühere Praxis mit sonntäglichem Gottesdienst in jeder einzelnen Gemeinde können wir personell nicht mehr stemmen. Wir schaffen zu zweit noch vier bis fünf Gottesdienste am Sonntag. Das führt natürlich zu Kompromissen, aber auch zu einem neuen Fokus.

Wir versuchen jetzt, die jeweiligen Kirchenfeste in den einzelnen Gemeinden mehr zu beachten und diese besonders zu feiern. In unserem Gebiet haben wir im Grunde fast jeden Sonntag einen solchen Anlass, den wir dann, wie es neudeutsch heißt, als Event feiern.

Gerade auf dem Land gibt es doch sicher Menschen, die die Routine der sonntäglichen Messe vermissen?

Die gibt es, allerdings erleben wir, dass das Verständnis dafür, dass wir nicht überall gleichzeitig sein können, zunimmt. Wir haben Gruppen von Seniorinnen und Senioren, die Fahrgemeinschaften bilden und den Gottesdienst in der Nachbargemeinde besuchen. Es gibt aber auch Menschen, die grundsätzlich nur in die eigene Kirche gehen, das ist übrigens altersunabhängig.

Andere haben sich ins Private zurückgezogen, sehen sich seit Corona die Messe vielleicht noch im Fernsehen an. Wir wollen aber weiterhin das Gemeinschaftsgefühl stärken, zumal ich das Gefühl habe, dass sich oft diejenigen zurückgezogen haben, denen menschliche Kontakte guttun würden. Kirche auf dem Land ist ja nicht nur Gottesdienst, sondern wichtiger Teil des Soziallebens.

Während der Pandemie haben wir bei älteren Gemeindemitgliedern auch Hausbesuche gemacht, quasi Seelsorge über den Gartenzaun. Das hat die Zugehörigkeit zur Gemeinde gestärkt.

Deutschlandweit geht das Zugehörigkeitsgefühl zur katholischen Kirche derzeit drastisch zurück. Haben Sie damit auch zu kämpfen?

Wir merken, dass die Zahlen bei den Gottesdienstbesuchen zurückgehen. Besonders jüngere Familien fehlen sehr stark, aber auch die Generation zwischen 40 und 60. Die Messe ist heutzutage eben eine Option von vielen am Sonntagvormittag. Meine Kollegen aus den Städten berichten aber schlimmeres. Wir haben an den Werktagsgottesdiensten immerhin noch zwischen zehn und 20 Leuten da, sonntags 30 bis 40 in unseren kleineren Dörfern, sonst 70—80 oder auch einmal 150.

Auch hier machen wir mit den oben genannten Festen gute Erfahrungen. 2019 haben wir mit mehr als 500 Menschen einen gemeinsamen Gottesdienst für die ganze Seelsorgeeinheit auf einem Campingplatz gefeiert. In diesem Jahr waren es an Christi Himmelfahrt trotz schlechten Wetters immerhin gute 300.

Für die einzelnen Feste in den Gemeinden kommen gerne mal die Mitglieder der Nachbargemeinden. Auch die Familien können wir mit solchen Events gut erreichen. Wenn die Kirche voll ist, entsteht ein ganz anderes Gemeinschaftsgefühl — und genau das müssen und wollen wir anbieten. Das Motto lautet: Qualität statt Quantität der Angebote.

Wäre das eine Lösung auch für andere Gemeinden?

Ich bin weit weg davon, ein Patentrezept zu haben. Wir können hier nur beobachten, was bei uns funktioniert: Genau auf die Bedürfnisse vor Ort schauen und die Menschen vor Ort miteinbeziehen. Das stärkt die Identifikation mit den Kirchengemeinden. Hier auf dem Land ist das aber auch einfacher, als in der Stadt. Man kennt sich, weiß um die Sorgen und Nöte und kümmert sich umeinander.

Der Ruf der katholischen Kirche leidet unter einer Vielzahl von Missbrauchsvorwürfen, unter Reformstau — etwa was Rechte für Frauen in der Kirche angeht — und einem erkennbar schwachen Willen zur Aufarbeitung von Missständen. Viele Menschen, die ausgetreten sind, führen das als Grund an. Wie wirken sich diese Themen vor Ort aus?

Die großen Themen der katholischen Kirche kommen hier auf jeden Fall an, das Problembewusstsein ist da. Einerseits besprechen wir natürlich unseren Umgang damit in den Kirchengemeinderäten. Für die Austritte gibt es ja meist nicht den einen Grund, sondern eine ganze Vielfalt.

Wir debattieren etwa darüber, was der Synodale Weg für uns bedeutet. Auch die Menschen vor Ort sind natürlich informiert und sprechen uns kritisch darauf an. Entgegen mancher Vorurteile sind es häufig die Alten, die sich Veränderungen in der Kirche wünschen und Verständnis für die Jungen haben.

Als sehr traditionsbewusst erlebe ich eher die Generation dazwischen. Mein Eindruck aber ist, dass sich die Vorwürfe nicht konkret an uns vor Ort richten, sondern mehr an das große Ganze.

Woher kommt diese Differenzierung?

Hier funktioniert vieles schon ganz selbstverständlich, was anderswo noch lange debattiert wird, weil wir genau schauen können, wo wir überkommene Strukturen über Bord werfen können. Wenn wir uns nicht ändern, brauchen wir uns nicht zu wundern, wenn die Leute nicht mehr kommen.

Ich halte es für sehr wichtig, dass es Leute gibt, die die großen Reformprozesse in der Kirche antreiben. Hier vor Ort können wir allerdings am ganz großen Rad nicht drehen. Es geht bei uns lokal vor allem darum, Ansprechpartner an der Kirchentür zu sein. Ich merke, dass gerade diese kurzen Gespräche vielen Menschen sehr viel bedeuten. Und es geht darum, authentisch zu sein.

Welche konkreten Veränderungen gibt es in Ihren Gemeinden?

Eine unserer Mitarbeiterinnen macht etwa Beerdigungsdienste, früher wäre das für eine Frau nicht möglich gewesen. Anfangs gab es ein paar Vorurteile, doch die Kollegin macht das einfach so gut, dass sich mittlerweile viele speziell ihre Dienste wünschen. Wenn es um die Gestaltung der Messen geht, sind es Kleinigkeiten, die entscheidend sind.

Das heißt nicht, dass ich den Gottesdienst auf den Kopf stellen muss, aber ich versuche zum Beispiel, heute etwas prägnanter zu predigen, etwas lebensnaher. Und ich will die Menschen mit einzubeziehen, zum Beispiel mit Dialogpredigten. Natürlich nur diejenigen, die das wollen, ich will niemanden bloßstellen.

Wir haben dazu tragbare Mikrofone eingeführt, seither sind die Gottesdienste viel lebhafter und die Gemeindemitglieder haben schnell die Angst davor verloren.