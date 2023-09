Amtzell

Kind bei Unfall in Amtzell leicht verletzt

Amtzell / Lesedauer: 1 min

Mit leichten Verletzungen wurde ein siebenjähriges Kind am Mittwoch mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht, nachdem es in der Schomburger Straße frontal von einem Auto erfasst wurde.

Veröffentlicht: 28.09.2023, 16:06 Von: sz