Johannes Heidel und Florian Stephan vorne dabei

Große Erfolge feierten die jungen Amtzeller Trialfahrer bei den Veranstaltungen zur Deutschen Jugend-Trialmeisterschaft 2023 in Wildberg/Sulz und Werl. 100 Nachwuchstalente gingen insgesamt an den Start. Ausgetragen wurden die Wettbewerbe bei nicht ganz einfachen Bedingungen, hatte es doch am Vorabend der Fahrtage geregnet. Die austragenden Veranstalter hatten zudem anspruchsvolle Sektionen in allen Klassen für die Teilnehmer angelegt. Die vom ADAC Württemberg nominierten Fahrer vom MSC Amtzell, Johannes Heidel, Florian Stephan, Rufus Hampapa und Lena Stephan stellten sich diesen Bedingungen und kamen mit ihnen sehr gut zurecht.

In der höchsten Klasse 2 um die Deutsche Jugend-Meisterschaft lief es für Johannes Heidel am ersten Tag in Wildberg/Sulz nicht nach seinen Erwartungen, er erreichte nur den vierten Rang. Am zweiten Tag jedoch dominierte er seine Klasse mit neun Punkten Vorsprung. Bei den beiden Wettbewerbstagen in Werl ging Johannes mit einer Erkältung an den Start und kam, dadurch gehandicapt, über die Plätze 5 und 4 nicht hinaus. In der Gesamtwertung reichte es deswegen leider nur zu Platz 4.

Florian Stephan in Klasse 3 mit tollem Ergebnis.

Florian Stephan startete in dieser Saison in Klasse 3 um den Deutschen Jugend-Trial-Cup. Er belegte in Wildberg/Sulz und in Werl am ersten Tag, jeweils nur knapp geschlagen, den zweiten Platz, in Wildberg/Sulz sogar punktgleich mit dem Sieger. Hier entschied, welcher der beiden Fahrer die wenigsten Zweier hatte, bei den Nullern und Einsern lagen beide gleichauf. Die beiden letzten Fahrtage beendete Florian auf Platz 4 und Platz 3. In der Meisterschaft reichte dies für einen tollen 3. Platz. Eine noch bessere Platzierung wäre für Florian sicher drin gewesen, hätte er sich am zweiten Tag in Sulz nicht bei einem Sturz verletzt. Die daraus resultierenden Rückenschmerzen behinderten ihn auch noch beim Wettbewerb in Werl.

Für seinen Clubkameraden Rufus Hampapa, ebenfalls in dieser Klasse am Start, begann die Meisterschaft mit einem Ausfall an Tag eins in Wildberg/Sulz. Die restlichen drei Läufe beendete Rufus, einer der jüngsten Fahrer in dieser Kategorie, jeweils auf Platz 16. In der Endwertung zur Meisterschaft reichte es für ihn zu einem 18. Rang.

Lena Stephan sammelt Erfahrungen.

Lena Stephan, als eine der jüngsten Teilnehmerinnen zum ersten Mal beim Wettbewerb um den Deutschen Schüler-Trial-Pokal dabei, war an allen Tagen platziert und erreichte bei ihrem Debüt in der Gesamtwertung einen tollen 31. Platz. Lena machte es sichtlich Spaß, sich mit der Konkurrenz aus ganz Deutschland zu messen, und sie war am Ende um viele Erfahrungen reicher.

Gleichzeitig zur JDM wurde bei der Veranstaltung in Wildberg/Sulz auch der ADAC Bundesendlauf für Mannschaften ausgetragen. Drei Fahrer vom MSC Amtzell wurden vom ADAC Württemberg für die Mannschaften nominiert. Die Mannschaft ADAC Württemberg I mit Johannes Heidel und Florian Stephan erreichte den zweiten Platz und musste sich lediglich dem Team ADAC Südbayern I geschlagen geben. Das Team ADAC Württemberg II mit Rufus Hampapa kam auf Platz neun.