Johannes Heidel ist deutscher Meister

Mit zwei Läufen in Osnabrück und dem letzten Lauf in Kerzenheim/Pfalz wurde die deutsche Trial-Meisterschaft und gleichzeitig auch die Trialsaison 2023 beendet. Johannes Heidel vom MSC Amtzell holte sich in seiner Klasse den Titel.

Eine zweitägiger Wettbewerb im größten Steinbruch Europas nahe Osnabrück stellt die Teilnehmer laut Mitteilung immer vor große Herausforderungen. Die Sektionen dort bestehen aus rutschigem Untergrund sowie steilen Hängen und künstlich angelegten Hindernissen. In Kerzenheim warteten ebenfalls anspruchsvolle Sektionen auf die Teilnehmer. Drei junge Amtzeller Fahrer kamen mit den Bedingungen gut zurecht.

Regen macht die Strecke noch schwerer

Jonathan Heidel startete in der höchsten Klasse 1 A/I Lizenz und lag in Osnabrück nach der zweiten Runde auf Podestkurs. Allerdings rutschte er in der dritten Runde an einer Sektion weg und erhielt dafür fünf Strafpunkte. Dadurch reichte es nur zu Platz vier in der Tageswertung. Am zweiten Tag regnete es leicht und die Bedingungen wurden dadurch erschwert, mehr als Rang sechs war für den Amtzeller nicht drin. In Kerzenheim verlief die erste Runde ebenfalls nicht nach Wunsch, die zweite Runde beendete Heidel mit erheblich weniger Strafpunkten und kam auf den fünften Platz. In der Endwertung zur deutschen Trialmeisterschaft belegte er Rang fünf. Jonathan Heidel hatte sich für diese Saison einiges vorgenommen, viel und intensiv trainiert. Zu besten drei Fahrern in Deutschland fehlt ihm laut MSC nicht viel.

Johannes Heidel fuhr in Klasse 2, eine Kategorie unter seinem älteren Bruder. Am ersten Tag in Osnabrück kam er als Sechster nicht so gut in den Wettbewerb. Das machte er aber durch drei perfekte Runden und Platz eins am zweiten Tag wieder wett und blieb dadurch auf Meisterschaftskurs. In Kerzenheim reichte ihm ein vierter Platz zum Titelgewinn. Mit drei Siegen, zwei zweiten Plätzen und einem dritten Platz wurde er deutscher Meister in der Klasse 2. Johannes Heidel krönte mit dem Titel seine bisher erfolgreichste Saison. Er wurde dazu Vize-Europameister und Vierter bei der deutschen Jugend-Trial-Meisterschaft.

Nur der deutsche Meister ist besser

Florian Stephan, als junges Talent des MSC Amtzell in Klasse 3 am Start, war zum ersten Mal bei der deutschen Meisterschaft und belegte auf Anhieb Rang vier. Für ihn wäre eine bessere Platzierung möglich gewesen, allerdings durfte er bei einer Zweitagesveranstaltung wegen der fehlenden Fahrerlaubnis aufgrund seines Alters nicht teilnehmen. In Osnabrück belegte er die Plätze zehn und vier, in Kerzenheim musste er sich nach einer klasse Vorstellung nur dem späteren deutschen Meister Markus Kipp geschlagen geben. Florian Stephan wurde dreimal Zweiter und einmal Dritter in der Tageswertung. Dazu wurde er unter anderem Landesmeister und Dritter bei der deutschen Jugend-Meisterschaft.