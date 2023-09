Johannes Heidel in den Top Ten

Mit den Läufen elf und zwölf ist die diesjährige Saison zur Trial-WM für das Amtzeller Brüderpaar Johannes und Jonathan Heidel in der Nähe von Clermont Ferrand in Frankreich zu Ende gegangen. Während Johannes Heidel in der Gesamtwertung einen Top-Ten-Platz belegte, erreichte Jonathan Heidel sein Saisonziel nicht.

Das Gelände mitten in den Bergen bot den Teilnehmern sehr anspruchsvolle Bedingungen. Bis auf zwei der zwölf Sektionen waren alle natürlich angelegt. Diese bestanden aus riesigen Felsen und steilen Hangauffahrten mitten im Wald. Die zwei Sektionen beim Fahrerlager bestanden aus Betonteilen, Steinen und Baumstämmen.

Bei idealer Witterung starteten die Teilnehmer in den ersten Wettkampftag. Für Jonathan Heidel, in der zweithöchsten Klasse Trial 2 am Start, fing Tag eins mit fünf Strafpunkten in der ersten Sektion nicht wie gewünscht an. Dies brachte ihn sofort aus dem Rhythmus und in der ersten Runde kamen einige Strafpunkte dazu. Die zweite Runde lief für ihn dann besser und er halbierte die Strafpunktezahl. Mit dem 29. Platz klassierte er sich im Mittelfeld. Für Tag zwei nahm sich Jonathan vor, so wie er den ersten Tag beendete, den zweiten zu bewältigen. Das gelang ihm nicht wie erhofft und er belegte Rang 28.

Das Ziel, Punkte zu sammeln, erreichte Jonathan Heidel in seiner zweiten Saison in der Trial-2-WM nicht. Das ist nun das erklärte Ziel für die kommende Saison.

Johannes Heidel, in dieser Saison in der Kategorie Trial 3 dabei, fand an den Sektionen einen großen Gefallen. Als einziger Teilnehmer hatte er am ersten Tag eine Sektion geschafft, die sonst keiner der Teilnehmer bewältigen konnte. An beiden Tagen erkämpfte sich Johannes den siebten Platz und kam dadurch in der Gesamtwertung zur Trial-WM als bester deutscher Teilnehmer mit Platz neun in die Top Ten. In dieser Klasse dominierten die Fahrer aus Großbritannien und Norwegen.