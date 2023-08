Johannes Heidel holt Vizetitel bei der Trial–EM

Nach den ersten zwei Läufen zur Trial–EM in Italien ging die diesjährige Trial–Europameisterschaft mit den Läufen drei und vier in Norwegen sowie den letzten zwei Läufen in Schweden zu Ende.

Im norwegischen Hobol fanden die Teilnehmer sehr anspruchsvolle, im Wald angelegte Sektionen vor. Durch die Witterung sehr rutschigen Wurzeln und moosbewachsenen, steilen Felsen wurden die Teilnehmer vor schwierige Aufgaben gestellt. Dazu gab es noch drei Sektionen in einem Bach, mit tiefen Wasserlöcher und rutschigen Steinen in der Spur, welche sehr schwierig zu bewältigen waren.

Johannes Heidel war in der Youth–Championship EC am Start und hatte gleich in seiner ersten Runde einen Überschlag zu verzeichnen, verlor dadurch die Konzentration und fabrizierte unnötige Strafpunkte. Die zweite Runde lief dann besser und es reichte zum zweiten Platz mit nur drei Punkten Rückstand auf den Tagessieger. Der zweite Tag lief recht gut, bis auf die letzte Sektion. Da blieb Johannes Heidel an einer Stufe hängen und kassierte fünf Strafpunkte wegen Berührung eines Pfeiles auf dem Stein. Diese fünf Punkte kosteten ihn den Tagessieg und er wurde wie am Vortag Zweiter.

Sein älterer Bruder Jonathan Heidel, in der höchsten Klasse European Championship dabei, hatte das Pech bei der Auslosung, als erster Starter in die Sektionen gehen zu müssen. Der Nachteil liegt darin, die Spuren auszutesten und die nachfolgenden Fahrer können aus den Fehlern lernen. Die zweite Runde lief dann besser und am Ende sprang Rang elf heraus. Am zweiten Tag liefen beide Runden ähnlich, Jonathan Heidel machte einige unnötige Fehler und belegte Platz 13. Damit war er nicht zufrieden.

Am darauffolgenden Wochenende ging es zu den letzten beiden Wettbewerben nach Schweden. Das Gelände und die Witterung ähnelten sich dem in Norwegen. Die Sektionen waren bis auf eine natürlich angelegt.

Johannes Heidel kam am ersten Fahrtag überhaupt nicht in den Wettbewerb und machte unnötige Fehler. In Runde zwei genau dasselbe Bild. Für Johannes Heidel reichte es aber noch zu Platz drei. Am letzten Wettbewerbstag passierten ihm in beiden Runden Leichtsinnsfehler, welche wiederum Platz drei bedeuteten.

In der Endwertung zur Europameisterschaft blieb Johannes Heidel nach zwei Siegen, zwei zweiten und zwei dritten Plätzen der Vizetitel, punktgleich mit dem Meister. Hier entschieden die besseren Platzierungen von Fabio Sacht, ebenfalls ein deutscher Teilnehmer. Den dritten Platz belegte ein Fahrer aus Frankreich, Vierter wurde ein italienischer Teilnehmer.

Für Jonathan Heidel begann der erste Lauf in Schweden mit einem Sturz in der ersten Runde, dabei wurde das Kettenblatt beschädigt und er verlor durch die Reparatur viel Zeit. Dadurch kassierte er Strafpunkte. Mehr als Rang zehn war unter diesen Voraussetzungen nicht drin. Am letzten Tag lief bei Jonathan Heidel überhaupt nichts mehr und er musste sich mit Platz 14 zufrieden geben. In der Endwertung zur Trial–Europameisterschaft reichte es zu Platz elf, einem Platz hinter den Top Ten.