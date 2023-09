Johannes Heidel gewinnt an beiden Tagen

Bei einer Doppelveranstaltung zur deutschen Trial–Meisterschaft haben in Wüsten bei Bielefeld die Gebrüder Jonathan und Johannes Heidel teilgenommen. Ihr Vereinskamerad vom MSC Amtzell, Forian Stephan, startete dabei jedoch nicht, weil die Wettkämpfe auf öffentlichen Straßen ausgetragen wurden und er aufgrund seines Alters noch keine Fahrerlaubnis besitzt. Er lag bis dato auf Podestkurs.

Für das Brüderpaar Heidel lief es in den durch vorangegangenen Regen und dadurch rutschigen Wald– und Wiesensektionen recht unterschiedlich. Johannes stand an beiden Tagen in Klasse 2 trotz seines Nachteils der Hubraumbegrenzung auf 125 Kubikzentimeter wegen seines Alters bzw. Fahrerlaubnis ganz oben auf dem Siegertreppchen. Durch diesen Erfolg liegt Johannes in seiner Klasse in der Gesamtwertung auf Platz eins.

Bei seinem Bruder Jonathan in der höchsten Kategorie Klasse 1 A/I lief es nicht so rund. Am ersten Tag in der ersten Runde waren die Sektionen durch die Witterung schwer zu fahren, dazu kam in der zweiten Runde, dass er sich an einer Wurzel das Knie verdrehte und er froh war, den Wettbewerb zu beenden. Trotz der Widrigkeiten reichte es noch zu Platz sechs. Der zweite Tag begann wieder nicht nach seinen Wünschen, wurde aber jede Runde besser und am Schluss blieb der vierte Rang, mit nur vier Punkten Abstand zu Rang drei. In der Wertung zur Meisterschaft liegt Jonathan auf Rang fünf. Die deutsche Trialmeisterschaft endet mit einer Doppelveranstaltung in Osnabrück und dem Tagesfinale in Kerzenheim in der Pfalz.