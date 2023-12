In Amtzell steigen die Abwassergebühren

Die Gemeinde Amtzell erhöht für 2024 zum ersten Mal seit vier Jahren die Abwassergebühren. Das betrifft vor allem die Schmutzwassergebühr. Lag diese in den zurückliegenden vier Jahren gleichbleibend bei zwei Euro pro Kubikmeter (= 1000 Liter), steigt sie im kommenden Jahr auf 2,45 Euro. Auch bei den Gebühren für das Niederschlagswasser sind die sehr günstigen Jahre vorbei. Sie lagen die vergangenen zwei Jahre bei 20 Cent pro Quadratmeter versiegelte Fläche und steigen jetzt auf 28 Cent pro Quadratmeter.

Höher als in der Stadt Wangen

Damit liegt Amtzell beim Schmutzwasser etwas über den Gebühren etwa der Stadt Wangen, wo der Kubikmeter Schmutzwasser 2024 bei 2,40 Euro liegt. Dafür beträgt die Gebühr für Niederschlagswasser in Amtzell nur 28 Cent pro Quadratmeter versiegelte Fläche, während es in Wangen im kommenden Jahr 48 Cent sein werden.

Die Erhöhung fällt laut Kämmerin Monika Gauß noch moderat aus, denn die Gemeinde kann so genannte „Überdeckungen“- also Mehreinnahmen - aus den vergangenen Jahren jetzt an die Gebührenzahler zurückgeben und die Erhöhung damit verringern. Dazu ist die Kommune gesetzlich verpflichtet, denn bei den Abwassergebühren gilt das Prinzip, dass maximal 100 Prozent der Kosten durch die Gebühren gedeckt werden können. Entsteht ein Überschuss, müssen die Gebühren entsprechend günstiger für die Verbraucher kalkuliert werden.

Beschluss fiel einstimmig

Der Gemeinderat Amtzell hat die Abwassergebührenerhöhung für 2024 und damit auch eine Änderung der Abwassersatzung in seiner jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen. Für die folgenden Jahre wird es jeweils neue Kalkulationen geben.