Amtzeller Energie Versorgungs (AEV) GmbH — so heißt sie, die jüngst von Klaus Schmehl eigens für die Amtzeller Fernwärmeversorgung gegründete Firma. Gemeinsam mit seinem Bruder Thomas und dem Bauunternehmer Lothar Heine plant der seit 20 Jahren in diesem Bereich und bei Blockheizkraftwerken tätige Amtzeller, der auch im Gemeinderat sitzt, als Investor eine große Nummer und nicht weniger als die Fernwärmeversorgung des gesamten Amtzeller Kerndorfs.

Gemeinde forciert das Projekt

Die Maschinen in der Halle schnurren. Drei Blockheizkraftwerke mit einer elektrischen Leistung von 710 Kilowatt und thermischen Leistung von 658 Kilowatt sowie zwei Hackschnitzelöfen sind dafür verantwortlich. Rohre laufen aus der Heizzentrale der Nahwärmeversorgung in Schmitten in Richtung Dorf. „Schon seit 13 Jahren versorgen wir alle öffentlichen Gebäude, die Wohnanlagen im Wilhelm–Koch–Weg, die Kirche oder auch die Amtzeller VR–Bank mit Wärme“, erzählt Schmehl: „Und die Preise konnten wir bislang halten.“

Die Gemeinde hatte — aus nachvollziehbaren Gründen — schon damals das Projekt forciert und steht laut Lothar Heine auch dieses Mal voll hinter der geplanten, erweiterten Fernwärmeversorgung:

Als kleinere Gemeinde hat Amtzell keinen Eigenbetrieb — und kann daher nicht selbst bauen oder vermarkten. Lothar Heine

„Heizungsgesetz“ spielt in die Karten

Parallel dazu gibt es wohl in naher Zukunft das umstrittene Gebäudeenergiegesetz („Heizungsgesetz“), das als Ziel die zunehmende Nutzung erneuerbarer Energien zur Erzeugung von Wärme, Kälte und Strom vorsieht. Der öffentlichen Hand und damit auch den Kommunen soll dabei eine Vorbildfunktion zukommen. Und auch in Amtzell gibt es hunderte Häusle– und Wohnungsbesitzer, die über kurz oder lang etwas an ihren Heizungsanlagen verändern wollen oder müssen — auch wenn die exakte Gesetzeslage noch auf sich warten lässt.

Schmehl und Heine sind dennoch bereits aktiv geworden. Rund sechs bis sieben Millionen Euro wird die AEV GmbH für den ersten Bauabschnitt mit seinen drei bis vier Kilometer Leitungslänge investieren. Allein die Machbarkeitsstudie kostet 100.000 Euro. Sinn und Zweck einer Fernwärmeversorgung ist es, an einer zentralen Stelle Wärme zu erzeugen, die dann an einer — im Übrigen etwa koffergroßen — Station an den Verbraucher übergeben wird.

Das Netz ist das Wertvolle

Heine weiß: „Entscheidend ist das Netz, das wertvoll ist.“ Soll heißen: Das Netz kann in zehn oder zwanzig Jahren auch mit Wärme aus einer anderen als der jetzt erzeugten Energie betrieben werden. Und: Bedacht ist auch, dass die Gemeinde im Zweifel in gar keinem Fall mit leeren Händen oder einem nicht verwendbaren Netz dasteht: Sie erhält ein Vorkaufsrecht und kann gegebenenfalls dann auch entscheiden, wer neuer Partner wird. Betrieben werden könnte das Netz laut Aussage der Unternehmer auch „von jedem anderen Anbieter“.

Aber kann sich denn jeder Hausbesitzer mit jeglichem System an die Nahwärme anschließen? „Wo es nicht geht, ist bei elektrischen Heizungen“, sagt Heine. Bei allen, die ihre Wohnungen bislang mit Heizkörpern oder einer Fußbodenheizung heizten, ist ein Anschluss möglich: „Im schlechtesten Fall muss man noch Leitungen einziehen, das bringt man aber hin.“ Und nach jetzigem Stand wird dies auch mit einem staatlichen Zuschuss von bis zu 40 Prozent gefördert.

Eine zweite Station ist möglich

Plan ist es laut Heine, „relativ schnell“ und 2024 in den Bau zu gehen, ihn 2025 abzuschließen und in den Jahren 2026/27 den zweiten Bauabschnitt zu realisieren, bei dem im östlichen Teil Amtzells auch an einer zweiten Station eingespeist werden könnte. Hintergrund der Eile ist, dass nach Einschätzung Heines viele Gemeinden an einem Wärmekonzept arbeiten (müssen) und das benötigte Material zur Mangelware beziehungsweise sehr viel teurer werden könnte.

Apropos Preise: Wie sieht da die Rechnung aus? Aufgrund der gestiegenen Zinsen und hohen Materialkosten müsse eine einmalige Anschlussgebühr in Höhe von 15.000 Euro bezahlt werden, so Heine. Rund 200 Haushalte, sagt Schmehl, seien nötig, damit sich die Investition auch wirtschaftlich darstelle.

So sieht die finanzielle Rechnung aus

Dafür könnten die bisherigen Gas– und Ölkunden davon ausgehen, dass sie nach der Umstellung eine geringere Rechnung erwarte, meint Heine — und rechnet vor: „Wer heute für 2500 Liter Heizöl ordert, zahlt etwa 2500 Euro. Für dieselbe Wärmemenge läge er bei der Fernwärmeversorgung bei 2100 Euro.“

Darüber hinaus brauche er sich nie mehr über die Anschaffung einer neuen Heizung Gedanken machen, müsse keine Kosten für Kaminkehrer bezahlen, halte seine Strom– und Wartungskosten gering und schaffe zusätzliche Raumfläche durch den Ausbau der alten Heizung. Dass die Fernwärmeversorgung für Anbieter keine „Gelddruckmaschine“ wird, dafür sorgt auch die Verordnung für die Versorgung mit Fernwärme: „Sie deckelt die Gebühren.“ Schmehl rechnet mit zwölf Cent je Kilowattstunde.

Wo die Rohstoffe herkommen

„Die Fernwärme ist geruch– und geräuschlos“, betont Thomas Schmehl, der auch erläutert, wo denn die „100 Prozent regenerative“ Energie schon jetzt herkommt: „Im Bereich Biogas aus einem Umkreis von fünf Kilometern, da wir viel übriggebliebenes Silo von Landwirten ankaufen.“ Die Holzhackschnitzel entstehen aus Restholz aus einem Umkreis von 15 Kilometern: „Ein kleiner Teil kommt aus der Gemeinde und der Straßenbaumeisterei, alles andere kaufen wir von Privatwaldbesitzern.“ Getrocknet werden die Holzhackschnitzel in Schmitten — mit der eigenen Abwärme.

Die Abnehmer erhalten später genaue Abrechnungen über geeichte Wärmemengenzähler und unterliegen mit ihrer kompletten Anlage einer Fernüberwachung, mit der bei Problemen auch schnell eingegriffen werden kann. „Mir liegt das Projekt am Herzen“, sagt Heine: „Einfach auch deshalb, weil ich als Energieberater bald nicht mehr weiß, was ich den Menschen mit Gebäuden im Bestand sonst an Sinnvollem empfehlen soll.“

Eine Informationsveranstaltung am Donnerstag, 20. Juli, beginnt um 19 Uhr in der Turn- und Festhalle. Referenten sind Bürgermeisterin Manuela Oswald, die Energie-Effizienz-Experten Doris Fuhge und Lothar Heine sowie AEV-Firmeninhaber Klaus Schmehl. Mehr zum Thema Nahwärmeversorgung gibt es unter www.aev-gmbh.com. Dort findet man auch ein Kontaktformular.