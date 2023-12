In Amtzell herrscht Skepsis gegenüber dem Biosphärengebiet

Franz Bühler, Leiter des Prozessteams für das angedachte Biosphärengebiet Allgäu-Oberschwaben, hatte keinen leichten Stand bei seiner Präsentation im Gemeinderat Amtzell. Nicht nur, dass die Technik versagte und er seine Ausführungen nur teilweise über den Beamer mit anschaulichen Folien erläutern konnte, seitens der Amtzeller Räte schlug ihm zudem von Beginn an viel Skepsis entgegen.

Bereits in der Bürgerfragestunde vor dem eigentlichen Tagesordnungspunkt hatte Landwirt Christoph Stauber Fragen gestellt wie: Welche Kosten kommen auf die Gemeinde zu, wenn sie dem Biosphärengebiet beitritt? Und: Gibt es eine Möglichkeit, aus dem Gebiet auch wieder auszusteigen, wenn nach einiger Zeit Nachteile sichtbar werden?

„Risiken für Landwirte werden immer größer“

Stauber gehört zur „Allianz der Landeigentümer und Bewirtschafter“, die einem Biosphärengebiet in Oberschwaben, das die Landkreise Ravensburg, Biberach und Sigmaringen betrifft, kritisch gegenüberstehen. Er argumentierte: „Das gibt ein riesiges Schutzgebiet und die Risiken für die Landwirtschaft werden durch immer mehr Auflagen in allen Bereichen immer größer.“ Dem schloss sich auch Gemeinderat Otto Allmendinger (UL) an, der sogar davon sprach, dass die Bauern früher schon bei der Einrichtung eines Landschaftsschutzgebietes „angelogen“ worden seien. Dies befürchte er nun wieder.

Franz Bühler versicherte, dass im jetzigen Prüfprozess die Bedenken gerade auch der Landwirte berücksichtigt würden. „Jemand, der weitermachen will wie bisher - gerade Landwirte - soll das auch können“. Und: „Man wird nicht jeden Betrieb zwangsbeglücken“.

Gemeinden sind frei in der Entscheidung

Die bisherigen Regionalkonferenzen und Arbeitskreise zu verschiedenen Themenfeldern waren dafür gedacht, die Wünsche und Anregungen der verschiedenen Gruppen, Institutionen, der Wirtschaft und der Bevölkerung einzubeziehen. Sie fließen ein in den Bericht des Prozessteams, der wiederum den Gemeinden vorgelegt wird. „Auch das hier ist keine Werbeveranstaltung“, betonte Bühler, „sondern Sie bekommen alle verfügbaren Informationen, auf deren Grundlage Sie später entscheiden können, ob Sie sich dem Biosphärengebiet anschließen möchten oder nicht“.

Der Leiter des Prozessteams erklärte, dass die Gemeinden völlig frei seien in dieser Entscheidung. Es gebe keine Verpflichtung zum Beitritt. Allerdings: Wenn ein Beitritt erfolge, gebe es verbindliche Kriterien für die Teilnahme.

Ausstiegsklausel wirft Fragen auf

Zu den in der Bürgerfragestunde aufgeworfenen Fragen meinte Bühler, dass das Land 70 Prozent der Kosten für das Biosphärengebiet Allgäu-Oberschwaben übernehme und 30 Prozent von den Landkreisen und Gemeinden getragen werden müssten. Letztere hätten die Möglichkeit, dafür Förder- oder Projektmittel einzuwerben, wie es etwa in den Kommunen auf der Schwäbischen Alb vielfach praktiziert wurde. Bezüglich einer möglichen Ausstiegsklausel meinte Bühler:

Das gab es bisher in keinem der Biosphärengebiete. Da sind Juristen aber gerade dran, ob eine Ausstiegsklausel möglich ist. Franz Bühler

Amtzell gehört derzeit noch zum Prüfraum für ein solches von der Landesregierung vorgeschlagenes Biosphärengebiet. Das besteht jeweils aus drei Zonen: einer Kernzone, einer Pflegezone und einer Entwicklungszone, die alle zusammen in Oberschwaben und im Allgäu rund 150.000 Hektar umfassen könnten. Das Gemeindegebiet würde vermutlich zur Pflegezone und damit nicht zum unmittelbaren Kern eines Biosphärengebietes gehören.

„Diesen Kern des Biosphärengebiets werden voraussichtlich die vielen Moore in der Region bilden“, so Franz Bühler. 80 Prozent der Moore in Baden-Württemberg befinden sich in Oberschwaben beziehungsweise im Allgäu, zum Beispiel im Raum Bad Wurzach. Diese besonderen Kulturlandschaften bieten nicht nur zahlreichen bedrohten Tier- und Pflanzenarten einen Lebensraum, sondern leisten aufgrund der hohen Bindung von CO₂ einen erheblichen Beitrag zum Klimaschutz.

Was ist ein Biosphärengebiet?

Ein Biosphärengebiet soll besondere Natur- und Kulturlandschaften aufgrund ihrer überregionalen Bedeutung schützen und weiterentwickeln sowie die wirtschaftliche und kulturelle Entwicklung fördern. Zudem bieten sie Möglichkeiten für neue Projekte mit Vorbildcharakter in allen Lebensbereichen.

Ein Biosphärengebiet umfasst eine ganze Region, die aus einem zusammenhängenden Gebiet aus Städten und Gemeinden besteht. Die Grenzen bilden die Flächen der teilnehmenden Kommunen. In einem Biosphärengebiet gibt es drei Zonen, die unterschiedliche Aufgaben haben, aber nicht zusammenhängend sein müssen.

Es gibt eine Kernzone, die drei Prozent des Gebiets umfassen muss. In der Regel sind das bereits bestehende Naturschutzgebiete, in die der Mensch nicht eingreifen darf. Um die Kernzonen herum gibt es direkt anschließend die Pflegezonen, die 17 Prozent der definierten Region umfassen müssen. Dort dürfen zwar weiterhin Wald und Land bewirtschaftet werden, dies darf jedoch nicht intensiviert werden. Die restliche Fläche bildet die Entwicklungszone, also Siedlungsfläche, Gewerbefläche und weiteres, in der es keine Vorgaben gibt.