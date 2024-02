Die Rettungswache des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in Amtzell-Geiselharz, die vor genau zwei Jahren ihren Betrieb aufgenommen hat, wird mindestens ein weiteres Jahr bestehen bleiben. Das hat der Bereichsausschuss für den Rettungsdienst beschlossen. Das liegt auch an dem bestehenden Bedarf - aber nicht nur.

Interimslösung hat sich etabliert

Die Wache war zunächst als Interimslösung für die Zeit der Sperrung der Herfatzer Brücke gedacht, um auch die Gebiete westlich und nördlich von Wangen in der gesetzlich vorgegebenen Zeit zu erreichen. Sie wurde in einer ehemaligen Firmenhalle der Zimmerei Heine in der Schattbucher Straße im Industriegebiet Geiselharz eingerichtet. Damit liegt sie direkt an der B 32 und die Einsatzkräfte erreichen auch die Autobahn A 96 in wenigen Minuten.

„Es wäre unklug gewesen, den Standort in Amtzell kurzfristig aufzugeben“ Volker Geier

Möglicherweise wird die Rettungswache ab Februar 2025 endgültig in den Regelbetrieb übergehen. Ob die Wache dauerhaft bestehen bleibt, hängt unter anderem vom neuen Rettungsdienstgesetz ab, das sich derzeit in der parlamentarischen Abstimmung befindet. Es sieht eine Verkürzung der Hilfsfrist um drei Minuten vor. Dann müssen Rettungsfahrzeuge bereits nach zwölf und nicht mehr nach 15 Minuten am Einsatzort sein. Das wiederum könnte bedeuten, dass zusätzliche Rettungswachen erforderlich werden, um diese Vorgaben einhalten zu können. „Da wäre es unklug gewesen, den Standort in Amtzell kurzfristig aufzugeben“, sagt Volker Geier, Geschäftsführer des DRK-Rettungsdienstes Bodensee-Oberschwaben.

Viele Einsätze im Umland

Auch die bevorstehende Landesgartenschau in Wangen sowie der geplante Bau der Unterführung am B32-Bahnübergang in Wangen spielten bei der Entscheidung für die Weiterführung der Amtzeller Wache eine Rolle. Darüber hinaus sprechen die Einsatzzahlen eine deutliche Sprache. „Der Bereich rund um Amtzell, Bodnegg und Waldburg hat eindeutig einen Bedarf an einer Rettungswache“, so deren kommissarischer Leiter, Uwe Jaud.

Im letzten Jahr hatte die Rettungswache Amtzell insgesamt 1648 Einsätze (2022: 1514), davon die Mehrzahl im Bereich Amtzell (361), Bodnegg (200) und Waldburg (141). Aber auch in Wangen selbst oder in den Stadtteilen Schomburg und Neuravensburg (insgesamt 366) halfen die Rettungssanitäter immer wieder aus. Das Einsatzgebiet erstreckt sich im Dreieck zwischen Achberg, Tettnang und Vogt.

Nicht alle Einsätze sind ein Notfall

„Der überwiegende Teil der Einsätze betrifft internistische Ursachen, also gar nicht mal Unfälle“, erzählt Uwe Jaud. „Auch bei uns haben die Fälle zugenommen, bei denen eher der Gang zum Hausarzt angebracht wäre und nicht der Notdienst in der Nacht, etwa bei einer Grippe“, fügt er hinzu. Auch die Notfallsanitäter hören mitunter, dass man keinen Termin beim Hausarzt bekommen habe. „Wir sprechen dann mit den Patienten und lassen sie, wenn es sich nicht um einen Notfall handelt, mit Medikamenten versorgt zu Hause“, erklärt Jaud.

Doch mit Medikamenten ist es bei den Einsatzkräften so eine Sache. Nicht alle Medikamente stehen ohne weiteres zur Verfügung. Auch bei den Rettungsdiensten gibt es hin und wieder Engpässe. In Amtzell betrifft das vor allem Aspirin, das in Ampullen, also flüssig, nicht immer gut zu bekommen ist. Positiv ist hingegen, dass die Krankenhäuser in Wangen, Ravensburg oder auch Tettnang die Notfälle bisher verlässlich aufnehmen.

Sozusagen zur Feier des Fortbestands der Wache gab es für Amtzell einen nagelneuen Einsatzwagen. Der bisherige hat mit rund 340.000 gefahrenen Einsatz-Kilometern seine Schuldigkeit getan.