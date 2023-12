Im Rahmen ihrer Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“ unter dem Motto „Fluchtursachen bekämpfen“ stellt die „Schwäbische Zeitung“ Wangen ihre ausgewählten Projekte vor, die in diesem Jahr von der Spendenfreudigkeit der Leser profitieren werden. Den Beginn macht die dem Verein Füreinander-Miteinander angeschlossene Machakoshilfe Amtzell, die begabten Jugendlichen der Waisenstation Machakos den Besuch einer weiterführenden Schule oder auch eine Ausbildung ermöglicht.

1972 war der Anfang

„Bildungshilfe ist eine gute Hilfe zur Selbsthilfe“, heißt es im Flyer der Machakoshilfe. Ihren Ursprung hat diese Bildungshilfe im Jahr 1972, als die Amtzellerin Hanni Lebherz ihre Arbeit in den Slums von Nairobi begann, dort bis 1976 Flüchtlingshilfe leistete und Armut, Not und Elend, aber auch Schwester George Mumbua, kennenlernte. Zurück in der Heimat warb Lebharz um Unterstützung, mobilisierte Amtzeller Bürger und den damaligen Bürgermeister Walther Schmid.

Die Brücke zwischen der rund 70 Kilometer südöstlich von Nairobi liegenden Großstadt und der etwa 35-fach kleineren Gemeinde im Allgäu war geschaffen - und riss auch nie wieder ab. Die Fürsorge der heute über 80-jährigen „Sister George“ galt und gilt kenianischen Kindern aus schwierigen, sozialen Verhältnissen. Etwa 100 werden in der Waisenstation der katholischen Kirche von Machakos betreut.

„Sister George“ und ihr Nachfolger

Immer wieder war Schwester George und inzwischen auch der Machakoshilfe-Mitarbeiter, Sozialpädagoge, Assistent und wohl auch vermeintliche Sister-George-Nachfolger Dominic Wambua in Amtzell. Und immer wieder besuchen auch alle paar Jahre Amtzeller Machakos. So waren beispielsweise 2012 eine fünfköpfige Motorradtruppe des MSC Amtzell und 2017 ein Quintett der Machakoshilfegruppe, die sich 2006 dem Verein Füreinander-Miteinander angeschlossen hat, in Kenia.

„Vor fünf Jahren haben wir zugesagt, dass wir in jedem Jahr acht Patenschaften übernehmen“, erzählt Kathrin Westphal-Halfenberg aus der Füreinander-Miteinander-Abteilung Machakoshilfe. Für bislang 350 Euro im Jahr ist es möglich, einem Jugendlichen aus dem Waisenhaus von Sister George nach der achtjährigen, weitgehend kostenfreien Elementarschulausbildung den Besuch der High School zu ermöglichen. Der Betrag wird allerdings künftig nicht mehr ausreichen.

Einige schaffen es sogar bis auf die Uni

In Kenia geht das Schuljahr Ende November zu Ende, im Januar beginnt das neue. Daher kann Westphal-Halfenberg derzeit auch nur auf die Zahlen aus 2022 zurückgreifen: „Damals haben es zwei von acht sogar geschafft, an die Uni zum Studieren zu gehen. Das erwärmt natürlich mein Herz als Lehrerin und man sieht auch die Motivation der Jugendlichen, sich anzustrengen und es schaffen zu wollen.“ Für die derzeit 35 geförderten Jugendlichen gibt es momentan 32 Paten.

Zu den rund 12.000 Euro Schulgeld setzt der Verein zusätzlich rund 4000 Euro für die berufliche Ausbildung, rund 3000 Euro für die allgemeine Unterstützung mit Saatgut und anderem und weitere 4000 Euro für Gehälter ein. „Kenia hatte Dürrejahre, es hat erst jetzt wieder gut geregnet“, erzählt Machakoshilfe-Mitglied Josef Dillmann. Dafür drückt nun nach Trockenheit und Corona-Pandemie laut Westphal-Halfenberg an anderer Stelle der sprichwörtliche Schuh: „Das Thema Inflation ist da. Das Team in Machakos hat uns gebeten, einen zusätzlichen, finanziellen Beitrag für Nahrungsmittel zu leisten.“

Unterstützung auch für Waisenkinder

Nach wie vor sind in Kenia die meisten Menschen Tagelöhner. Laut der Onlineplattform Our World in Data (OWiD), die zur Universität Oxford gehört, lebten nach den jüngsten Zahlen von 2019 in Kenia knapp 30 Prozent mit einem Tageseinkommen von unter 2,15 US-Dollar - und damit in absoluter Armut. Auch die Betreuerinnen der Waisenkinder sind dringend auf Nahrungsmittelhilfe angewiesen. „Daher würden wir gerne dieses Jahr nicht nur die Berufsausbildung der High School Absolventen, sondern auch die Waisenkinder unter Schwester Georges Obhut unterstützen“, heißt es im Brief an die Machakoshilfe-Unterstützer. Ebenfalls gestiegen sind laut Westphal-Harfenberg auch die Lohnnebenkosten.

„Wichtig ist für alle, die sich in Afrika engagieren, die Zuverlässigkeit, die gewährleistet sein muss“, weiß Füreinander-Miteinander-Vorstandsmitglied Paul Locherer. Zuverlässig und beständig will die Machakoshilfe auch weiterhin wirken. Das Geld aus der SZ-Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“ soll in die schulische und berufliche Ausbildung fließen. Bildung, sagt Westphal-Harfenberg, sei auch in Kenia wichtig für das persönliche Fortkommen - und ein Pfeiler des Brückenbaus, den es nun schon seit rund 50 Jahren zwischen Afrika und Amtzell gibt.