64 Mitglieder zählt der Gewerbeverein Amtzell aktuell. Gegründet wurde er 1987 unter anderen vom damaligen Bürgermeister Paul Locherer. Der „Gründervater“ spielt auch 2023 wieder eine Rolle: Locherer wird sich um die Satzung und damit das Vereinsregelwerk kümmern. Dass dieses geändert werden muss, hängt mit den Vorstandswahlen zusammen - und zu wenigen Bewerbern aus den eigentlichen Reihen der Amtzeller Handel- und Gewerbetreibenden.

„Ich empfehle, dass ihr ihn wählt und wir die Satzung ändern“, sagte Paul Locherer nach einer Aussage des mit Amtzell nach wie vor verbundenen Julian Moosmann, der sich generell für den Beisitzerposten bereit erklärte, aber zu bedenken gab: „Ich habe weder meinen Wohnsitz noch meine Firma in Amtzell.“ Eigentlich ist dies - bislang - ein Ausschlusskriterium.

Mehrere Vorstandmitglieder wären nicht wählbar

Das Problem: Selbiges träfe auch auf Julians Vater Edwin Moosmann und Schriftführerin Andrea Sosset zu. Und: Auch in der Vergangenheit wurde die Satzung bereits „aufgeweicht“, als mit im Zweckverband Interkommunales Gewerbegebiet (ZIG) auf Wangener Gemarkung angesiedelte Firmen Mitglied im Amtzeller Gewerbeverein werden konnten und durften. „Wir werden uns die Satzung ansehen und sie bei der nächsten Generalversammlung ändern“, versprach Locherer.

Damit war dann auch der Weg frei für die Wahl des Vorstandes, der sich in den kommenden beiden Jahren wie folgt aufstellt: Bernd Zimmermann, Alexandra Moosmann und Benedict Klein (Vorsitzende), Andrea Sosset (Schriftführerin, für ein Jahr gewählt), Karin Ruoss (Schatzmeisterin), Edwin Moosmann, Hubert Seeberger, Julian Moosmann, Johannes Dilger und Tim Fischbach (Beisitzer).

Durchwachsene Bilanz zur Gewerbeschau

Bereits zuvor hatte Vorsitzendensprecher Bernd Zimmermann auf die Gewerbeschau im Mai 2023 zurückgeblickt, die er als „durchwachsen“ bezeichnete. Tendenziell werde es immer mühevoller, die Flächen der Gewerbeschau zu füllen. Er sagte aber auch: „Unter denen, die dabei waren, ist das Miteinander gut gewesen.“ Zimmermann prangerte auch die überbordende Bürokratie an, die sich gegenüber der Gewerbeschau davor noch einmal verstärkt habe. Persönlich zog er dennoch ein positives Fazit: „Es war ein tolles Event für die Gemeinde, auch für die Familien.“ Vorsitzender Benedict Klein bezeichnete das Zusammenkommen der Gewerbetreibenden, auch beim inzwischen erfolgten Ausflug der Aussteller, als wertvoll.

Wenn auch die Gewerbeschau im Kassenbericht von Schatzmeisterin Karin Ruoss zum Kalenderjahr 2022 mit einem Gewinn von rund 700 Euro noch nicht enthalten ist, so lässt sich laut Zimmermann doch absehen, dass deutliche Kostensteigerungen vorhanden sind und 2023 wohl kaum ein Gewerbeschau-Plus wie in früheren Jahren herauskommen dürfte: „Wir haben aber auch bewusst die Standgebühren moderat gehalten und schon im Vorfeld gesagt, wenn wir mit einer Null rausgehen, ist es okay.“

Für die Gemeinde befand Hans Roman: „Es ist wichtig, dass sich das Amtzeller Gewerbe präsentiert.“ Dabei hatte der stellvertretende Bürgermeister auch Veranstaltung „Perspektive Wirtschaft“ vor fünf Wochen im Blick, bei verschiedener Firmen der Öffentlichkeit Einblicke gewährten.

Blick auf künftige Veranstaltungen

Die Veranstaltung „Gewerbe trifft Rathaus“ wird es laut Zimmermann nach dem coronabedingten Ausfall und dem Bürgermeisterwechsel nun in Bälde wieder geben. Benedict Klein regte einen zweimal im Jahr stattfindenden Unternehmerstammtisch in lockerer Atmosphäre an, in dem man Einblicke in andere Unternehmen bekommt und sich gegenseitig austauscht. Johannes Dilger von der Firma Föratec bot sich für ein erstes Treffen an. Auf den Vorschlag von Hubert Seeberger, Themen wie die Betriebsübergabe auf die Agenda zu nehmen, bat Benedict Klein die Mitglieder, solche Themenkomplexe zu melden: „Das kann dann auch der Vorstand selbst anbieten.“