Für Amtzeller Flohmarkt anmelden

Der Reit– und Fahrverein Schomburg–Amtzell veranstalten am Samstag, 23. September, von 13 bis 17 Uhr auf dem Vereinsgelände im Mittelwies den zweiten Amtzeller Flohmarkt für Alles und Jeden. Es gibt noch freie Plätze. Anmeldung für einen Verkaufsstand per Mail an f[email protected] oder Telefon 0178/7959124.