Bei einem Verkehrsunfall am Montagvormittag gegen 11 Uhr ist eine 23 Jahre alte Autofahrerin lebensbedrohlich verletzt worden. Wie das Polizeipräsidium Ravensburg mitteilt, wollte ein 28 Jahre alter Mercedes-Fahrer im Bereich „Unterau“ von einer Seitenstraße auf die B 32 in Richtung Ravensburg auffahren und übersah dabei die Ford-Fahrerin, die in Richtung Wangen unterwegs gewesen ist.

Durch die Kollision der beiden Autos wurde der Ford auf die Gegenfahrbahn abgewiesen und prallte frontal in einen entgegenkommenden Skoda.

Während der Unfallverursacher sowie der Skoda-Fahrer nach derzeitigen Erkenntnissen nur leicht verletzt wurden, wurde die Ford-Fahrerin in ihrem Wagen eingeklemmt. Einsatzkräfte der örtlichen Feuerwehr befreiten die 23-Jährige aus ihrem Fahrzeug. Alle drei Unfallbeteiligten wurden durch einen Rettungsdienst in umliegende Kliniken gebracht.

An den Unfallwagen entstand nach ersten Schätzungen ein Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 35.000 Euro. Während der Unfallaufnahme war die B 32 bis kurz vor 14 Uhr voll gesperrt. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet.