Wegen sexueller Belästigung ermittelt die Polizei nach einem Vorfall am frühen Freitagmorgen in Amtzell. Auch ansonsten waren die Beamten dort in der närrischen Zeit gefordert.

Wie die Polizei mitteilt, war eine Frau gegen 1:30 Uhr auf dem Weg von der Weiberfasnacht nach Hause, als ein unbekannter Mann auftauchte, sie unmittelbar an sich zog und küsste. Die Frau wehrte sich lautstark und stieß den Mann weg, der dann verschwand.

Am Umzugstag macht sich ein Mann am Polizeiauto zu schaffen

Beim Umzug am Freitag in Amtzell erteilte die Polizei mehrere Platzverweise. Bei einer Schlägerei im Festzelt wurden zwei junge Männer jeweils leicht verletzt. Auf einen 30-Jährigen kommt eine Anzeige wegen Beleidigung eines Beamten zu. Der Mann wurde von der Polizei dabei ertappt, wie er einen Streifenwagen öffnen wollte. Bei den weiteren Maßnahmen griff er die Polizisten verbal an.

Ermittlungen wegen Verdachts auf K.O.-Tropfen

Noch keine genauen Auskünfte geben kann die Polizei zu möglichen Fällen von K.O.-Tropfen während der Fasnet in Amtzell. Eine Frau wurde mit dem Verdacht, K.O.-Tropfen ausgesetzt zu sein, in eine Klinik gebracht. Die Ermittlungen der Polizei hierzu dauern an.