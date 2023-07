Florian Stephan gewinnt die Landesmeisterschaft

Die Trialfahrer des MSC Amtzell haben erfolgreich an den baden–württembergischen Trialmeisterschaften teilgenommen. Florian Stephan stach dabei heraus. Er gewann souverän den Meistertitel.

Erstmals wurden alle Wettbewerbe zur baden–württembergischen Trialmeisterschaft vor den Sommerferien ausgetragen. Im Frühjahr begann die Saison mit jeweils einer Doppelveranstaltung in Frickenhausen, Köngen–Wendlingen und Schorndorf. Danach folgten die Tagesveranstaltungen in Baden–Baden, Schatt–hausen, Herbolzheim. Der Abschluss fand am vergangenen Wochenende in Ölbronn statt. Leider mussten die Verantwortlichen beim MSC Amtzell die eigene Doppelveranstaltung Mitte Mai witterungsbedingt absagen. Eine Verschiebung war aus terminlichen Gründen nicht möglich. Für 2024 sind die Terminplanungen wieder für den Anfang Juli vorgesehen. Trotz des fehlenden Heimvorteils waren die MSC–Fahrer erfolgreich unterwegs.

Johannes Heidel in der höchsten Klasse 2: Experten am Start. Er konnte aus terminlichen Gründen wegen seiner Teilnahme bei der Trial–WM und -EM nur den ersten Tag in Köngen–Wendlingen bestreiten. Er gewann diesen Lauf und kam auf den fünften Rang der Gesamtwertung.

Sehr erfolgreich waren die Amtzeller in der zweithöchsten Klasse 3: Spezialisten unterwegs. Florian Stephan war bei neun Veranstaltungen am Start. Er holte sich souverän alle Tagessiege und sicherte sich damit die Landesmeisterschaft. Bei den meisten Wettbewerben kam er nur auf eine einstellige Strafpunktzahl, in Schorndorf schaffte er es, ohne einen einzigen Strafpunkt den Lauf zu beenden. Die Vizemeisterschaft in dieser Klasse gewann sein Clubkamerad Rufus Hampapa mit acht zweiten Plätzen, einem dritten Platz und einem Sieg beim letzten Lauf in Ölbronn. Beide Fahrer waren als Aufsteiger in dieser Saison Neulinge in dieser Kategorie. Der Erfolg ist daher noch höher zu bewerten.

Als Aufsteigerin in die Klasse 5 war auch die jüngste Fahrerin vom MSC Amtzell, Lena Stephan, erfolgreich unterwegs und erreichte in der Endwertung mit Rang neun einen Top–Ten–Platz. Das beste Tagesergebnis sprang für Lena mit einem tollen zweiten Platz in Schorndorf heraus, ansonsten lag sie immer in den Punkterängen.

Alle Amtzeller Fahrer haben sich für die Teilnahme zur deutschen Jugend–Trialmeisterschaft im September in Wildberg/Sulz und Werl qualifiziert. Für Florian Stephan stehen außerdem noch Läufe zur Trial–DM und bei Johannes Heidel zur Trial–WM, -EM und -DM an.