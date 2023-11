Bei Untermatzen in Amtzell brennt aktuell ein großer Schopf. Wie stark das angrenzende Wohnhaus mitbetroffen ist, ist aktuell unklar. Die Feuerwehren aus Amtzell und Wangen sind im Einsatz. Verletzte wurden bislang keine gemeldet.

Gegen kurz nach 17 Uhr wurde die Feuerwehr wegen des Brands alarmiert. Laut Erstinformation der Wehr steht offenbar eine Scheune mit Heu in Vollbrand. Die Rauchsäule ist in der einsetzenden Dämmerung weithin sichtbar gewesen ‐ selbst noch in der Wangener Praßbergsiedlung und vom Neubaugebiet Wittwais aus.

Offenbar ist auch ein angrenzendes Wohnhaus von Flammen bedroht. Laut Feuerwehrmeldung kommt Rauch aus dem Gebäude. Die Feuerwehr versucht nach Polizeiangaben, die Flammen von dem Wohngebäude weg zu halten.