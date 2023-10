Feuerwehr und DRK proben in Amtzell den Ernstfall

Schon kurz vor 10 Uhr pilgerten die Amtzeller regelrecht in die Hummelau. Dort war sie bei der Firma Frigor Tec angekündigt, die erste öffentliche Amtzeller Herbstübung nach rund zehn Jahren. Angenommener Schadensfall: Ein Brand in der Werkshalle des Amtzeller Kältegeräte-Herstellers, der weltweit Lösungen für Getreidekühlung, Kranklimatisierung, Heutrocknung, Wärmeentwesung, Wärmepumpen und Sonderkühllösungen anbietet. Zum Brand kam eine hohe Zahl an Verletzten, mit denen das DRK Wangen zu tun hatte.

Rauch dringt aus den Werkshallen. Neben Feuerwehr-Kommandant Martin Weber, der die Übung gemeinsam mit Kreisbrandmeister Oliver Surbeck für die 150 bis 200 Zuschauer moderiert, steht Frigor Tec-Mitarbeiter Marcel Wohlrab, der unter 112 einen Live-Notruf absetzt. Vorbei sind die Zeiten der W-Fragen. Wohlrab berichtet, wird befragt, das Gespräch zwischen „Brandmelder“ und Leitstelle dauert. „Noch währenddessen wird die Rettungskette alarmiert“, beruhigt Moderator Surbeck.

Hilferufe aus der Halle

Hilferufe aus der Halle sind deutlich wahrnehmbar. Wohlrab hatte zuvor „fünf bis sieben vermisste Personen“ gemeldet ‐ am Ende sollten es elf sein. Auch Gefahrgüter sind vor Ort. Der „Brandmelder“ wird von der Leitstelle aus deutlich instruiert: Gebäude verlassen, Türen schließen, nicht selbst versuchen, das Feuer zu löschen, Alarm auslösen, wenn möglich ‐ und die Feuerwehr einweisen.

Längst ist inzwischen die Amtzeller Feuerwehr auf dem Weg, trifft kurz danach in der Hummelau ein. Im Fahrzeug hat die Atemschutztruppe ihre Gerätschaften angelegt. Einsatzleiter Michael Gaile bespricht sich kurz mit Marcel Wohlrab. Wärmebildkamera und Drohne sind im Einsatz.

Derweil hat das DRK eine Verletztensammelstelle eingerichtet. Dort wird auch kategorisiert. Die Patienten bekommen ein Schild umgehängt, auf dem Informationen verewigt sind. „Von unserer Mannschaft kommen noch einige nach“, erläutert parallel dazu Kommandant Weber. Der zeitversetzte Einsatz ist auch im Alltag Realität ‐ und für die Übung geplant. Zusätzlich wird in Bälde auch die Wangener Drehleiter anrücken. „Auch dafür braucht es Ordnung im Raum“, sagt Surbeck.

Hubschrauber im Ernstfall

„Ja, wir haben hier auch brennbare Gase und Gefahrstoffe, von denen ich aber nicht weiß, ob sie auch brennen“, antwortet Marcel Wohlrab auf entsprechende Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“. Und weiter: „Auch bei uns gibt es Bremsenreiniger, kleinere Dosen und anderes, für die aber alle Vorsichtsmaßnahmen getroffen sind. Da schauen wir danach.“ Mit einem Doppelstrahl wird von der Drehleiter der „Brand“ von oben gelöscht.

Alles hat gut funktioniert. Es gibt keinen Grund zur Beanstandung. Einsatzleiter Michael Gaile

„Im Ernstfall hätten wir hier zwei Schwer-, zwei Leichtverletzte und den Rest mit mittelschweren Verletzungen“, sagt DRK-Einsatzleiter Martin Köhler. Und: „Im Ernstfall wäre hier für einen Schwerverletzten mit starken Verbrennungen ein Hubschrauber gelandet.“

„Alles hat gut funktioniert“

35 Amtzeller und fünf Wangener Feuerwehrleute sowie zehn Helfer des DRK haben den Einsatz begleitet. „Alles hat gut funktioniert. Es gibt keinen Grund zur Beanstandung“, zog Einsatzleiter Michael Gaile nach einer Stunde Bilanz. Was im Ernstfall anders ist? „Die Nervosität und Anspannung. Und es geht auch um einiges Hektischer zu“, sagt er.

„Nichts aufgefallen, was man ändern müsste oder sollte“ ist auch Kommandant Martin Weber. Er hat die Herbstübung nach langen Jahren der Vakanz und einem damals nachlassenden Interesse der Bevölkerung initiiert: „Natürlich geht es um eine Außendarstellung, darum, den Bürgern zeigen zu können, wie es läuft und dass sie sich beruhigt auf uns verlassen können.“

Nachwuchs wird gesucht

Und ja, so ein bisschen geht es auch um die Gewinnung von (weiterem) Nachwuchs der derzeit 45 Leuten starken Wehr: „Aktuell haben wir 19 Jugendliche bei der Jugendfeuerwehr, zwei Drittel davon Mädchen.“ Immer mittwochs um 18 Uhr trifft sich der Feuerwehrnachwuchs. Neue Gesichter dürfen gerne hinzukommen oder können über die Homepage der Feuerwehr Kontakt aufnehmen.

Geprobt wird ‐ nicht öffentlich ‐ laut Weber natürlich deutlich häufiger als es für manche den Anschein erweckt: „Wir üben zwölfmal im Jahr mit der gesamten Mannschaft und darüber noch in kleineren Gruppen, sodass jede und jeder zwei Übungsabende im Monat hat.“ Zugenommen haben auch die Einsätze: „Wir hatten 2023 schon 45, davon sechs auf der Autobahn.“ In den Vorjahren lag der durchschnittliche Einsatz übers gesamte Jahr hinweg bei 30 bis 35.

Begleitet wurde die Herbstübung von Bürgermeisterin Manuela Oswald, die beim abschließenden Essen im Feuerwehrhaus allen Aktiven, aber auch deren Angehörigen zu Hause ihren Dank aussprach. Läuft alles nach Plan, wird ihrer Aussage nach im Frühjahr Baubeginn für das neue Feuerwehrhaus/ Bauhofgebäude sein.