Fahrzeug verliert während Fahrt Rad

Aus noch ungeklärter Ursache hat sich laut Polizeibericht am Montag gegen 17.30 Uhr auf der A 96 zwischen den Anschlussstellen Neuravensburg und Wangen-West am VW eines 56-Jährigen das linke Hinterrad gelöst. Ein 59-jähriger Mercedes-Fahrer, der sich zu diesem Zeitpunkt auf der Überholspur befand, konnte dem Rad nicht mehr ausweichen. Bei der Kollision entstand am Mercedes Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Der VW, an dem ersten Erkenntnissen zufolge kein Sachschaden entstand, wurde vom Abschleppdienst aufgeladen. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt.