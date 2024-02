Erster öffentlicher Amtzeller Rathaussturm verläuft recht friedlich

Im Piratenkostüm, aber ganz friedlich ohne Säbel und Augenklappe, hat Bürgermeisterin Manuela Oswald am Donnerstag gut gelaunt die Rathausschlüssel an die Amtzeller Narren, die Schlossgoischter und Ramseweible, übergeben. Zum ersten Mal fand in Amtzell der Rathaussturm öffentlich statt. Und so herrschte nach der Befreiung in den Kindergärten und im Schulzentrum mittags buntes Treiben am Amtssitz, wo sich auch zahlreiche Neugierige und Eltern mit Nachwuchs aus dem Ort versammelten.

Oswald beugt sich „mit kleinem Schmerz“

Das örtliche „Chaosorchester“ heizte ordentlich ein und sorgte für beste Stimmung auf dem Platz und den Straßen vor dem Rathaus. Für Autofahrer war zeitweise kaum ein Durchkommen. Dann forderten die Zunftmeister Roland Bussmann von den Schlossgoischtern und Marco Schwaiger von den Ramseweible die Schlüssel des Rathauses ein.

Höchst erhaben an den Fenstern des ersten Stocks der Amtzeller Verwaltung verkündeten sie dem Volk und der Rathauschefin nachdrücklich ihren Machtanspruch, dem sich Manuela Oswald „mit kleinem Schmerz“ beugte. Sie gab den Narren einen Rat mit auf den Weg durch die tolle Zeit: „Schaffe, des isch dann so a Gschäft, wie ihr‘s au machet, machet‘s bloß alle recht!“.

Verwaltung auf Sturm vorbereitet

In der Verwaltung war man auf den Narrensturm gut vorbereitet. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schlossen sich dem Motto des hiesigen Fasnetballs am Samstag - „Auf hoher See“ - an und erschienen als Matrose, Kapitän, Pirat oder auch Fischer. Für die Kleinen spendierte die Gemeinde Saitenwürstle und Saftschorle, für die Großen gab’s auch Alkoholisches zum frisch aufgelegten neuen Spektakel in Amtzell.

Ab zwölf Uhr galt für Amtzell frei nach Manuela Oswald: „Nun regieret ihr Narren das Rathaus, mit Freude und mit Herz. Mir lond uns führe durch d‘Fasnetszeit, mit Lachen und eurer Macht - in Amtzell, unserer Narrenheimat, wird jetzt nämlich erst mal g’lacht“.