Ereignisreiche Zeit erfolgreich gemeistert

Mit einem Schnitt von 2,3 haben die Realschüler und -schülerinnen des Ländliches Schulzentrums Amtzell ihre Mittlere reife gemacht. Anton Birk erreichte gar eine 1,3. Er konnte als Jahrgangsbester sein Zeugnis entgegennehmen. Mit dem Erwerb der Mittleren Reife stehen den Schülerinnen und Schülern zahlreiche Möglichkeiten offen, ihre Zukunft zu gestalten. Bei vielen geht es ab September an einem beruflichen Gymnasium weiter, andere haben einen Ausbildungsplatz bekommen oder absolvieren ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ). Bei der Auswahl zur passenden Lehrstelle waren die berufsorientierenden Aktivitäten wegweisend.

„Auch unsere Hauptschüler*innen (AK H) können stolz auf sich sein.“, heißt es in einer Pressemitteilung seitens der Schule. Mit einem Schnitt von 2,8 haben sie ihren Abschluss in der Tasche. Schön: Für die Zukunft sind alle Absolvent versorgt und gehen in die Weiterbildung schulischer Art oder beginnen eine Ausbildung. Manche haben sich auch entschieden, in Amtzell an der GMS zu bleiben und nach dem Hauptschulabschluss den Realschulabschluss zu machen.

Nichts konnte den diesjährigen Abschlussjahrgang des Ländlichen Schulzentrums Amtzell auf seinem Weg zum Abschlusszeugnis aufhalten. Gebührend feierte man kürzlich die scheidenden Schülerinnen und Schüler im Rahmen der offiziellen Entlassfeier in der Amtzeller Turn– und Festhalle.

Die Sonne strahlte mit den jungen Menschen um die Wette, die bei angenehmen Sommertemperaturen am frühen Abend, dem Anlass entsprechend festlich gekleidet, die letzten paar Meter dem Ziel zuliefen, auf das sie neun oder zehn Schuljahre hingearbeitet hatten: dem Zeugnis der Mittleren Reife oder dem Hauptschulabschluss.

Beim Stehempfang stimmten sich stolze Eltern, erleichterte Lehrkräfte und glückliche Schüler und Schülerinnen auf die Entgegennahme der Abschlusszeugnisse ein. Durch das kurzweilige Programm führten die Absolventen der Abschlussklassen selbst. Beim amüsantem Babyfotorätsel erkannte sich der eine oder andere Schüler selbst erst nach genauem Hinsehen. Die Stimmung war ausgelassen und fröhlich, jedoch klangen auch ein wenig wehmütige Untertöne in den Reden der Moderatoren mit, denn die Schüler blicken auf unbeschwerte, lustige, behütete und ereignisreiche Schuljahre zurück. Teilweise kannten sich die Jugendlichen seit dem Kindergarten. Feste Freundschaften haben sich über die vielen Jahre gebildet, da die Amtzeller Schülerschaft die Möglichkeit, im Ort den Schulabschluss zu machen, genutzt hat. Sie sind sich dessen bewusst, dass ein neuer, ungewisser Lebensabschnitt bevorsteht. Diesem schauen sie voller Vorfreude neugierig entgegen.

Die Zeugnisübergabe erfolgte durch die Klassenlehrerin Suzan Kostadinovic (AK H) und Yannick Spohn (AK R), die es sich nicht nehmen ließen, zuvor einige sehr persönliche Worte an ihre Schützlinge zu richten. Schulleiterin Sara Schmucker dankte den Eltern und Elternvertretern für ihre Unterstützung und den Lehrkräften für ihr Engagement.

AK Realschulabschluss — Belobung B; Preis P

Beermüller, Sina; Birk, Anton (P); Brauchle, Luis; Bucher, Joshua; Buck, Salome; Di Leonardo, Joel; Frehner, Elias (B); Hamacher, Lukas; Hamacher, Sophie (B); Merz, Marla; Horn, Paul; Koros, Sofia (P); Laukamp, Pia (P); Schnell, Jakob (B); Teichert, Julia (P); Waibel, Paul (B); Zeiger, Luca (P)

AK H: Hauptschulabschluss — Belobung B; Preis P

Cantaffa, Timo (B); Feßler, Fabian; Fischer, Mattia; Guerriero, Santino; Hoppe, Moritz (B); Mariner, Alessia; Miller, Moritz; Pitzke, Sandra (B); Schellinger, Kim–Paulina; Schellinger, Quentin–Marc; Scherer, Lisa–Marie; Yerlikaya, Alper