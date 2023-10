Amtzell

Entdecken, erleben, experimentieren

Amtzell / Lesedauer: 2 min

Vertreter und Vertreterinnen der teilnehmenden Unternehmen sowie der WiR GmbH und Amtzells Bürgermeisterin Manuela Oswald. (Foto: WIR RV )

Von 15 bis 21 Uhr erhalten die Besucher am Freitag, 20. Oktober bei der Veranstaltung „Perspektive Erlebnis Wirtschaft“ in Amtzell Einblicke in die Produkte, Prozesse und Technologien 14 hochinnovativer Amtzeller Wirtschaftsunternehmen.

Veröffentlicht: 13.10.2023, 10:33 Von: sz