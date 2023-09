Einblicke in das historische Sägewerk Hagmühle

Das historische Sägewerk Hagmühle kann laut Pressemitteilung erstmals nach der Sanierung wieder öffentliche Führungen anbieten. Diese finden am Tag des offenen Denkmals, am Sonntag, 10. September, statt. Das Sägewerksgebäude mit dem Fachwerkvorbau liegt versteckt am Karbach, an der Gemarkungsgrenze zu Niederwangen. Seit dem Bau des Radweges entlang der B 32 ist des vom P&M–Parkplatz Karbach aus gut zu Fuß zu erreichen.

Hinter den großen Holztoren versteckt sich ein umfassend erhaltenes historisches Sägewerk. Der letzte Besitzer, Otto Birk übernahm mit 16 Jahren den Betrieb seines Vaters und sägte von 1916 bis 1984 aus den Stämmen der Bauernhöfe der Umgebung Bretter und Balken. Die Hochgang–Säge mit nur einem Sägeblatt wurde von einem mittelschlächtigen Wasserrad angetrieben. Über Transmissionen ist eine Kreissäge angeschlossen. Im Untergeschoss des Sägewerks ist die Mechanik für die Kraftübertragung untergebracht. Das Wasserrad und die Kraftübertragungstechnik wurden in den letzten Jahren mit viel ehrenamtlichem Engagement instandgesetzt.

Mittlerweile ist die Gemeinde Amtzell Eigentümerin des Sägewerks und hat sich zum Ziel gesetzt, auch dieses technische Denkmal funktionsfähig zu erhalten. Wenn die Säge sich Zentimeter für Zentimeter durch die Stämme arbeitet, wird die mühsame Arbeit der Holzverarbeitung im letzten Jahrhundert wieder erlebbar. Die öffentlichen Führungen finden am Sonntag, 10. September 2023 jeweils um 11 Uhr, 13 Uhr, und 14 Uhr statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Ansprechpartnerin ist Bettina Reicke, Telefon 07520/95029, Mail [email protected]