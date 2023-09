„Unsere Freundschaft strahlt wie ein Goldstück“, hat Bürgermeisterin Manuela Oswald beim Festakt zur 50+2-jährigen deutsch-französischen Städtepartnerschaft zwischen Cosne d’Allier, einer kleinen Gemeinde in der Auvergne, und Amtzell im Allgäu gesagt.

Der Zusammenhalt, die gegenseitige Achtung und das Verständnis füreinander seien in heutiger Zeit in Europa wichtiger denn je. Freudige Begrüßungen, herzliche Umarmungen, gemeinsames Lachen und Köpfe-Zusammenstecken prägten die ausgelassene Feier am Samstag in der Amtzeller Festhalle, zu der die Musikkapelle die passenden Klänge lieferte. Seit August 1971 sind die beiden Gemeinden einander verbunden, die offizielle 50-Jahr-Feier konnten sie jedoch wegen Corona 2021 nicht begehen und haben sie daher um zwei Jahre verschoben.

Die Gründerväter

„Zwei Männer haben es gewagt, eine Freundschaft zu begründen“, zollte die Bürgermeisterin von Cosne d’Allier, Marie Carré, den Gründervätern Walther Schmid und André Bernard ‐ beide 1971 Bürgermeister ihrer Gemeinden ‐ ihren Respekt. „Die Menschen in den beiden Gemeinden haben sie mit Leben gefüllt, und dank ihrer Zeit und ihres Engagements ist die Partnerschaft auch heute noch aktiv“, fügte Carré hinzu. Heute leiten zwei Frauen die Geschicke von Amtzell und Cosne d‘Allier und beide versprachen, die Freundschaft auch weiterhin zu pflegen.

Walther Schmid, der heute 85-jährige ehemalige Bürgermeister von Amtzell, erzählte vom Beginn dieser 700 Kilometer überbrückenden Freundschaft. „Sie ist eher zufällig entstanden“, erinnert er sich. 1969 befand sich eine Gruppe aus Cosne in der Bauernschule Bad Waldsee und wollte eine ländliche Gemeinde besuchen. Die Wahl fiel auf Amtzell, das damals noch voll und ganz mit dem Aufbau einer modernen Infrastruktur beschäftigt war.

Urkunde unterzeichnet

Der Vorsitzende der Amtzeller Landjugend, Meinrad Stauber, und Walther Schmid ließen es sich dennoch nicht nehmen, der Gruppe von französischen Landwirtschaftslehrlingen am 3. September 1969 das Dorf zu zeigen. Sie legten damit den Grundstein für die inzwischen mehr als 50-jährige Freundschaft. „Ich habe mich riesig gefreut, als René Devaux, Gemeinderat in Cosne, uns die Partnerschaft angetragen hat“, so Walther Schmid heute. Nach einigen gegenseitigen Besuchen war es schließlich am 29. August 1971 soweit: Die beiden Bürgermeister unterzeichneten in Cosne d’Allier die Partnerschaftsurkunde.

Was ein Glücksfall war

Als Glücksfall entpuppte sich, dass nicht nur Walther Schmid, der schon während der Nachkriegszeit mit französischen Kindern spielte, sondern beispielsweise auch Edmund Volkwein französisch sprach. Er war in Frankreich in Kriegsgefangenschaft gewesen. Auch er für die Partnerschaft ein prägender Mann der ersten Stunde.

Seit der offiziellen Verschwisterung gab es zahlreiche Begegnungen und vor allem einen regen Jugendaustausch. Vereine, Vertreter der Verwaltung und interessierte Einzelpersonen besuchten sich gegenseitig, lernten einander kennen und feierten manches Fest miteinander.

Politischer Trubel

Und die Freundschaft zwischen dem deutschen Amtzell und dem französischen Cosne d’Allier hatte auch Bestand über manchen politischen Trubel in den beiden Ländern oder auch manchen Bürgermeisterwechsel in den beiden Gemeinden. Walther Schmid schmunzelt noch heute, wenn er sich daran zurückerinnert, als in Cosne ein kommunistischer Bürgermeister das Rathaus übernahm. „Das hat unserer Partnerschaft keinen Abbruch getan“, so Schmid.

„Begegnungen stärken die Partnerschaft“, betonte auch Viola Weber vom deutsch-französischen Freundeskreis Amtzell beim Festakt. Gutgelaunt erief sie in den Saal: „Es lebe die Freundschaft ‐ vive l’amitié.“