Das Warten auf eine neue Karbachbrücke hat ein Ende

Endlich, werden die Landwirte denken, die seit vielen Jahren auf die Erneuerung einer maroden Karbachbrücke bei Krottental warten. Seit langem mussten sie entweder weite Umwege fahren, um ihre Grundstücke zu bewirtschaften, oder eben ein gewisses Risiko beim Überfahren der Brücke eingehen.

Im Gemeinderat Amtzell hat nun jedenfalls Bürgermeisterin Manuela Oswald signalisiert, dass sie fest entschlossen ist, die Brücke über den Karbach zu erneuern. Und Ortsbaumeister Günter Halder versicherte: „Wir sind alle gewillt, das jetzt anzugehen. 2024 wird gebaut.“ Insgesamt 140.000 Euro sind dafür bei den Investitionen im Haushalt vorgesehen.

Nur bis maximal 3,5 Tonnen

Über viele Jahre war Krottental problemlos über den Verbindungsweg von der B 32 erreichbar gewesen. Erst der Autobahnbau kappte diesen Weg. Er ist aber immer noch wichtig für die Landwirte, die beispielsweise in Pfaffenweiler wohnen und ihre Felder auch jenseits des Karbachs haben. Ortsbaumeister Halder erklärte in der Gemeinderatssitzung, warum es mit dem Bau so lange gedauert hat:

Die alte Brücke ist mit Holzpfählen gegründet. Das hat lange gehalten, aber jetzt ist die Tragfähigkeit eingeschränkt und die Überfahrt nur bis maximal 3,5 Tonnen möglich - unzureichend für die heutigen Maschinen der Landwirte. Günter Halder

Kein Eingriff in den Gewässerlauf

Seit Jahren hat die Gemeinde die Sanierung in ihrer Finanzplanung vorgesehen - aber alle Lösungsvorschläge seien am Naturschutz gescheitert, der einen Eingriff in den Gewässerlauf untersagt. Deshalb, so Halder weiter: „Wir gründen jetzt am Gewässerrand vor und hinter der Bestandsbrücke - verlängern also quasi die Brücke.“ So könnten die Einzelfundamente gegründet werden, ohne in das Gewässer einzugreifen.

Im Gemeinderat wurde diese Nachricht erfreut aufgenommen. Rat Stefan Rilling: „Ich freue mich, dass die Bürgermeisterin jetzt einen Knopf dran machen will und Anrainern und Landwirten große Umwege über Herfatz erspart.“