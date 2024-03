CDU in Amtzell nominiert Gemeinderatskandidaten

Mit Hans Roman als Spitzenkandidat und vielen neuen und vor allem jungen Gesichtern präsentiert sich die CDU Amtzell für die Gemeinderatswahlen am 9. Juni. Jüngste Kandidatin der CDU ist die erst 16-jährige Hanna Rilling, die kürzlich auch in der Jugendgemeinderat der Stadt Wangen gewählt wurde. Das teilt die CDU mit.

Bis auf Martin Weber, der aus persönlichen Gründen zurückzog, treten alle bisherigen Gemeinderäten wieder an, heißt es in der Pressemitteilung. Bei der Aufstellung habe die CDU Wert darauf gelegt, jungen Menschen eine Chance zu geben. „Im Schnitt sind die CDU-Bewerberinnen und Bewerber etwas über 40 Jahre alt“, so Fraktionsvorsitzender Hans Roman.

Zunächst beschloss die Versammlung, dass die drei amtierenden Gemeinderäte auch die ersten drei Listenplätze belegen sollen. Die restlichen Kandidatinnen und Kandidaten werden in alphabetischer Reihenfolge gelistet.

Platz 1 Hans Roman (69 Jahre), Platz 2 Oliver Surbeck (55), Platz 3 Stefan Rilling (45, Ortsteil Pfärrich). Die Kandidaten ab Platz vier in alphabetischer Reihenfolge: Platz 4 Marcus Abt (31) Platz 5 Robert Bosch (38), Platz 6 Jürgen Dodek (49), Platz 7 Jürgen Flemming (66), Platz 8 Birgit Horländer (62), Platz 9 Yvonne König (33), Platz 10 Wolfgang Kraft (70), Platz 11 Hanna Rilling (16), Platz 12 Matthias Schorer (24), Platz 13 Marco Schwaiger (44), Platz 14 Alois Staudacher (23), Platz 15 Christian Türkis (33), Platz 16 Johannes Wanner (25) und Platz 17 Robert Zettler (54)

Zentrale Themen für die CDU seien die Unterstützung der Vereine in Amtzell sowie die Förderung weiterer Ansiedlungen vor allem im Gewerbegebiet Geiselharz, weil dies Arbeitsplätze für die Gemeinde und Gewerbesteuereinnahmen sichere, heißt es in der Mitteilung. Als Wahlziel hat sich die Amtzeller CDU vorgenommen, die aktuelle Sitzzahl - vier - zu halten oder gar einen Sitz hinzuzugewinnen, was allerdings, wie der Ortsvorsitzende Stefan Rilling realistisch anmerkte, angesichts mindestens einer zusätzlichen Liste kein leichtes Unterfangen werden werde.